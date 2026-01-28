Glamočić je govorio i o promeni odnosa trgovinskih lanaca prema domaćim proizvođačima, ističući da će Srbija, prvi put, na sličan način kao Evropska unija, uvesti Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama.

Istakao je da je do sada bilo slučajeva da poljoprivredni proizvodi stoje u marketima, propadaju ili se vraćaju proizvođačima na njihov teret i da će to sada biti jasno regulisano zakonom.

Posebno je apostrofirao kraće rokove plaćanja, navodeći da će za kvarljive proizvode rok isplate iznositi trideset dana, a za ostale šezdeset dana, dok je do sada bilo slučajeva da se plaća i nakon četiri meseca.