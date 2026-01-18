Slušaj vest

Često se dešava da povrtari u svojim baštama gaje više sorti istog povrća, na primer, u jednom redu zasade ljutu, a u drugom slatku papriku. Međutim, kada dođe vreme berbe, iznenade se jer ustanove da je i slatka paprika postala ljuta.

U većini slučajeva uzrok ovakve pojave je unakrsno oprašivanje. Kada se slatke paprike gaje u neposrednoj blizini ljutih, i obrnuto, može doći do prenosa polena. Kao posledica toga, seme dobijeno iz takvog ploda može dati biljke koje rađaju ljute paprike, iako je matična biljka bila slatka.

Drugim rečima, seme sačuvano iz slatke paprike za narednu sezonu, usled prethodnog unakrsnog oprašivanja sa ljutom sortom, može rezultirati plodovima koji su sledeće godine ljuti.

Važno je naglasiti da se ovakav scenario ne događa uvek niti je pravilo kada se slatke i ljute paprike uzgajaju jedna pored druge.

Uloga genetike

Osim unakrsnog oprašivanja, razlog može biti i genetska nestabilnost, zbog koje se osobine plodova mogu menjati u narednim generacijama. Retko, ali moguće, jesu i spontane mutacije koje mogu dovesti do neočekivanih promena, uključujući i drugačiji ukus.

Ne treba zanemariti ni ljudski faktor, greške prilikom obeležavanja semena ili sadnica takođe mogu dovesti do zabune.

Kod paprika, intenzitet ljutine može biti pojačan i nepovoljnim uslovima gajenja, kao što su visoke temperature, suša ili nedostatak hranljivih materija, prenose Nezavisne novine.

Unakrsno oprašivanje nije karakteristično samo za paprike, već se javlja i kod drugih biljnih vrsta.

Kukuruz se oprašuje pomoću vetra, pa ukoliko se na istom polju gaji više sorti, može doći do njihovog međusobnog oprašivanja.

Slična pojava zabeležena je i kod krastavaca, bundeva, tikvica, lubenica i dinja, naročito kada se različite sorte uzgajaju u blizini jedne druge.

Kako sprečiti unakrsno oprašivanje

Da bi se smanjila mogućnost unakrsnog oprašivanja, preporučuje se da se slatke i ljute paprike, kao i druge biljke iste vrste, sade na većem međusobnom rastojanju. Odabir stabilnih sorti i obezbeđivanje optimalnih uslova za rast dodatno pomažu u očuvanju željenih osobina plodova.

Ova pojava se može sprečiti i tako što se cvet zaštiti malom vrećicom od fine tkanine ili mrežice, čime se onemogućava prenos polena putem insekata ili vetra. Nakon formiranja ploda, zaštita se može ukloniti.

Ukoliko želite potpunu sigurnost u oprašivanje, moguće je ručno preneti polen sa prašnika na tučak pomoću mekane četkice, a zatim cvet ponovo zaštititi vrećicom.