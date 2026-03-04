Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić sastao se sa predstavnicima Udruženja poljoprivrednika "Šajkača" i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, koji su prethodnih dana organizovali proteste i blokade.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva, u direktnom i konstruktivnom razgovoru razmotrena su sva ključna pitanja u sektoru mlekarstva, a poljoprivrednicima su izložena rešenja na kojima je Ministarstvo radilo, sa jasnim ciljem stabilizacije tržišta i unapređenja položaja proizvođača mleka.

Glamočić je naglasio da je Ministarstvo izvršilo popis stanja i utvrdilo da mlekare više nemaju zalihe sireva, zahvaljujući domaćim kompanijama koja su pristale da otkupe sve viškove, kao i podršci Ministarstva mlekarama u plasmanu sireva u trgovinskim lancima. Time je načinjen prvi korak ka rasterećenju tržišta i oslobođen je prostor za dalji otkup mleka, poručio je ministar, i pozvao sve poljoprivrednike da, ukoliko bilo koja mlekara tvrdi da ima zalihe, o tome odmah izveste Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Druga važna tačka razgovora odnosila se na moguće povećanje otkupne cene po litru mleka. Glamočić je istakao da država ne može administrativno da odredi otkupnu cenu, ali da je Ministarstvo svakodnevno u komunikaciji sa mlekarama i apelovalo je na njih da podignu cene zbog trenutnih okolnosti i položaja proizvođača. Neke od mlekara već su pristale na ovu molbu i podigle cenu za 5 dinara, a Ministarstvo će, prema rečima ministra Glamočića, nastaviti da sa ostalima pregovara na ovu temu u narednim danima.

Posebna pažnja posvećena je uvođenju ugovornih obaveza između proizvođača i prerađivača, odnosno otkupljivača. Odluka o uvođenju obaveznih pisanih ugovora će se već naredne nedelje naći na dnevnom redu sednice Vlade Srbije, a u definisanju sadržine ugovora, odnosno ključnih elemenata učestvovaće i sami poljoprivrednici. Kazne za nepoštovanje ugovora iznosiće i do 2 miliona dinara, poručio je Glamočić.

On je sagovornike podsetio i na to da će od marta u proceduri biti Predlog zakona o trgovačkim praksama, u čijoj izradi je učestvovalo i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zakon će, između ostalog, precizno urediti rokove plaćanja. Prema rečima ministra, ovo pitanje do sada nije bilo sistemski rešeno i zato je donošenje ovog zakona od velikog značaja za poljoprivrednike, koji ne mogu i ne smeju da snose najveći teret tržišnih poremećaja.

Glamočić je rekao i da je pokrenuta inicijativa za povećanje carina na mleko u prahu, i to povećanje od 9 odsto za uvoz iz Evropske unije, a 20 odsto iz trećih zemalja. Istovremeno, nastavljaju se pregovori sa Evropskom komisijom oko uvođenja prelevmana na sireve i mleko u prahu, kako bi se dodatno zaštitila domaća proizvodnja.

Ministar je najavio i da će u narednim danima biti donet novi Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, kojim će biti uvedena grafička oznaka „100% iz Srbije“ za one proizvode čiji su svi sastojci poreklom isključivo iz Republike Srbije. Prema njegovim rečima, ovo će dodatno pospešiti razvoj domaće proizvodnje, jačanje poverenja potrošača i veću prepoznatljivost proizvoda domaćeg porekla na tržištu.

Takođe, pokrenuta je kampanja za podsticanje konzumiranja domaćeg mleka i mlečnih proizvoda, sa ciljem podrške srpskim proizvođačima, povećanja potrošnje domaćeg mleka i podizanja svesti o značaju kvalitetne ishrane.

Glamočić je još jednom naglasio da ne može davati nerealna obećanja, niti preuzimati obaveze koje je nemoguće ispuniti, poput potpune zabrane uvoza, ali da Ministarstvo jeste i uvek će biti na strani poljoprivrednika. On je ukazao na značajne podsticaje koje država obezbeđuje u sektoru stočarstva, te podsetio da su procedure u poslednjih nekoliko meseci ubrzane i da se isplata podsticaja realizuje bez zastoja. S tim u vezi, najavio je da već sutra počinje isplata 18 hiljada dinara po hektaru, što je prvi put da se zahtevi odmah po prijemu obrađuju i sredstva isplaćuju bez čekanja na završetak javnog poziva.

Ministar je naveo da je dijalog jedini ispravan put i izrazio zadovoljstvo što se razgovori vode otvoreno i konstruktivno.