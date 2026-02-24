Slušaj vest

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da udruženja poljoprivrednika koja su u protestu nisu danas došla na sastanak u Vladu Srbije, na koji ih je pozvalo Ministarstvo kako bi im predstavilo mere za popravljanje situacije na tržištu mleka i u poljoprivredi.

Glamočić je na konferenciji za medije naveo i da će kompanija Imlek od danas otkupljivati redovne količine mleka koje je otkupljivala i pre početka krize oko otkupa, a koje su u međuvremenu smanjenje za oko 10 odsto, kao i da će neke kompanije otkupiti sireve koji su sada na raspolaganju.

- Imali smo tri adrese udruženja i njima smo poslali i pismeni poziv, a to su udruženja Naše Mleko, Šajkača i udruženje Šumadije i Pomoravlja. Sva tri udruženja su odgovorila negativno na naš zahtev i to sa stavom, videli ste sami u medijima, da im pošaljemo pismeno šta ćemo raditi pa će oni razmisliti i tako dalje - rekao je Glamočić.

On je dodao da je bilo i odgovora od poljoprivrednika da bi došli, ali da se boje linča od drugih udruženja.

Glamočić je rekao da su protesti politički motivisani, ali da država neće prihvatiti ultimatume.

Pojedina udruženja poljoprivrednika dve nedelje blokiraju puteve na više lokacija, zahtevajući, između ostalog, da se privremeno zabrani uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, pre svega mleka.

Foto: Marko Karovic

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je ovih dana, tražeći rešenja za otkup mleka i sireva, imao sastanke sa brojnim kompanijama i da će neke od njih povećati otkup.

- Imlek, naš najveći otkupljivač mleka od danas ponovo otkupljuje redovnu količinu mleka kao što je bilo pre krize oko otkupa, od kada je smanjena za oko 10 odsto - rekao je on.

Dodao je da je imao sastanke i sa konditorskom industrijom, koja je veliki potrošač mleka u prahu i da su mnoge kompanije pokazale društvenu odgovornost.

Javio se jedan trgovinski lanac koji će povući značajne količine mleka sa tržišta i staviti ga po akcijskim cenama u prodaju. Javile su se određene kompanije koje se bave uvozom da povuku sve količine polutvrdih i tvrdih sireva koje trenutno imaju u višku, a to je upravo onaj deo gde su sad najveće blokade. To su krajevi oko Kraljeva, Mrčajevci, Knić - rekao je on.

Poziv za subvencije po hektaru objavljujemo 2. marta

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da će 2. marta biti objavljen javni poziv za mere podrške po hektaru i da je reč o 18.000 dinara po hektaru za poljoprivrednike koji rade do 100 hektara.

- To je mera koja izaziva najveće interesovanje. Po prvi put u istoriji Ministarstva novac će biti isplaćen do kraja marta. Poljoprivrednici neće morati čekati da se završi javni poziv, znači, kako budu predavali aplikacije i prijave, istog momenta ćemo mi isplaćivati sredstva - rekao je Glamočić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

Foto: Shutterstock/Fotokostic

Prema njegovim rečima, druga rata će biti isplaćena pred jesenju setvu i neće biti manja nego što je bila prošle godine, kakvih dezinformacija je bilo u javnosti.

Naveo je da će odgovornost biti pojačana u smislu da će trošenje tog novca morati da se pravda računima. Glamočić je dodao da će za meru po hektaru država obezbediti 38 milijardi dinara, odnosno preko 340 miliona evra će biti isplaćeno samo u toku jednog meseca i leći na račune svih gazdinstava.