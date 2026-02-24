Slušaj vest

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda stavio je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije platoa kod Hrama Svetog Save i blokova između Trga Slavija i ulica Svetog Save, Katanićeve, Nebojšine i Bulevara oslobođenja, površine 8,82 hektara.

Plan čiji je investitor Srpska pravoslavna crkva, Hram Svetog Save - Patrijaršija, donosi nekoliko zanimljivih urbanističkih i saobraćajnih rešenja za područje od Hrama ka Slaviji, piše eKapija.

U najkraćem, kako se vidi iz Elaborata za rani javni uvid koji je izradio Parallelstudio Beograd, u blokovima ka trgu Slavija panirana je gradnja više mešovitih gradskih centara (tzv. multicentri) na oko 1,65 hektara. Planira se rekonstrukcija i osavremenjavanje postojećih objekata i izgradnja stambenih objekata sa poslovanjem u prizemlju.

Takođe, zona komercijalnih sadržaja u zoni visoke spratnosti je planirane orijentacione površine od 0,28 ha. U ovoj zoni objekat amasade Svete Stolice se planira za zadržavanje i po potrebi njegova rekontrukcija ili dogradnja na slobodnom delu parcele.

Maksimalna visina venca objekata u obe ove zone je do 32 metra (maksimalna visina slemena do 37 m) što definiše maksimalnu planiranu spratnost P+8+Pk/Ps.

Plan predviđa i zamenu postojećeg parohijskog doma površine 475 m2, izgrađenog 2004. godine, novim objektom prema potrebama SPC, koji će se, kako se vidi iz plana, protezati duž Krušedolske ulice sve do raskrsnice sa Bulevarom oslobođenja.

Kako se navodi, parkovsko parterno uređenje celine prostora Hrama Svetog Save (površine oko 24.945 kvadratnih metara) ne odgovara u potpunosti osnovnoj funkciji prostora i monumentalnosti Hrama, a manji deo kompleksa od oko 16.049 kvadrata koji jeste uređen u funkciji hrama i crkve, nije dovoljan za posebne prilike.

Kneginje Zorke u tri trake

Za vozače, najzanimljivije rešenje koje se predlaže planom je ono vezano za regulaciju dela Ulice Kneginje Zorke.

Grad razmatra dve varijante kod raskrsnice Bulevar oslobođenja - Kneginje Zorke - Birčaninova, jer starim planom iz 2002. godine nikada nije realizovano planirano izmeštanje trase Ulice Kneginje Zorke koje bi je spojilo da Birčaninovom

Urađena je saobraćajna analiza (za 2021, 2027. i 2033. godinu) i upoređene dve varijante - prva, po kojoj Ulica Kneginje Zorke ostaje gde jeste, ali se kolovoz proširuje na tri trake (jednosmerno), uz razdvajanje levih i desnih skretanja, i varijanta 2, zapravo ranije planirano rešenje, koje podrazumeva povezivanje Kneginje Zorke i Birčaninove u jednu pravu liniju i formiranje pune četvorokrake raskrsnice na Bulevaru oslobođenja (kako je bilo planirano regulacionim planom još iz 2002).

- Kako u dugom vremenskom periodu, od usvajanja pomenutog egulacionog plana iz 2002. pa do danas, nije došlo do realizacije predmetne raskrsnice potrebno je novo rešenje, a rezultat analize pokazuje da varijanta 1 daje najbolje efekte po protok i bezbednost saobraćaja - piše u planu.

Prema urbanističkim parametrima iz plana, ukupna brutorazvijena građevinska površina raste sa oko 137.000 kvadratnih metara na približno 190.000 kvadrata. Područje bi po realizaciji plana trebalo da ima dodatnih 389 stanova.

Plan je na ranom javnom uvidu do 13. marta.