Slušaj vest

Pojedini penzioneri u Hrvatskoj ove godine dobiće uskršnje bonuse. Iznos zavisi od visine njihove penzije, ali i od grada u kojem žive. Na primer, u Zagrebu će penzioneri dobiti 100 evra.

- U Zagrebu svi naši korisnici po odluci o socijalnoj zaštiti imaju pravo na Uskrs, odnosno više od 32 hiljade naših sugrađana. Pet hiljada starijih osoba i 27 hiljada ostalih korisnika, uglavnom osoba sa invaliditetom - objasnila je Lora Vidović, šefica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu .

U Velikoj Gorici, uskršnji bonus će biti 120 evra, a na njega mogu računati svi sa penzijom do 750 evra, kao i nezaposleni veterani, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, osobe sa invaliditetom...

- Naša situacija je da će svi penzioneri koji imaju penziju do 270 evra dobiti uskršnji bonus od 120 evra. Oni sa penzijom od 270 do 390 evra dobiće 65 evra. Oni sa penzijom od 390 do 480 evra dobiće uskršnji bonus od 500 evra, a oni sa penzijom do 750 evra dobiće uskršnji bonus od 40 evra - rekao je Krešimir Ačkar gradonačelnik Velike Gorice.

Plaćanja već danas

U Varaždinu će već danas početi isplata uskršnjih davanja za 7.000 penzionera , koji će, u zavisnosti od visine penzije, primati između 60 i 75 evra.

- Dobijaće ih svi koji imaju penzije do 650 evra, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je prag bio 600 evra, kao i svi koji imaju nivoe 1, 2, 3 inkluzivnog dodatka, kao i sve osobe sa invaliditetom koje su nezaposlene - kaže Neven Bosilj , gradonačelnik Varaždina.