Naime, reč je o ponudi vlasnice u jednoj od FB grupa gde ljudi postavljaju objave i nude svoje nekretnine na prodaju ili traže da kupe isključivo bez posrednika. 

Reč je o kućama, najčešće do 10.000-15.000 evra, koje se nude kao jeftine.

U toj objavi navodi se ovako:

"Čitaj tekst do kraja, sve piše!

Prodaje se kuća!

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine kuće

Opština Čoka, mesto Ostojićevo. Kuća ima 70m2, plac je 640m2. Kuća ima 2 sobe,trpezariju, kuhinju, hodnik, špajz i kupatilo(renovirano). U kući može da se živi, ali je potrebno malo ulaganja. Kuća je spolja izmalterisana. Ima struju, vodu. Nema dugovanja. Vlasnik 1/1.

Mesto Ostojićevo ima prodavnice, poštu, ambulantu, osnovnu školu, zabavište, sve što je potrebno za život. Asfaltni prilaz do kuće. Reka Tisa na kilometar od sela. 

Cena kuće je 10.000 evra (moguca je mala korekcija cene za ozbiljnog kupca).

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine kuće

Na konkurs je ne dajemo. Na rate ne može... Samo keš. Ako mislite da podbijate cenu na 7000€ i tako to, nemojte ni da pišete", bila je jasna vlasnica čiji se ton nije svideo mnogim od komentatora koji su prvo potegli pitanje što ne može na konkurs i odmah izveli svoj zaključak da mora da "ima nekih dugovanja kad je neće na konkurs" iako je ona napisala potpuno suprotno.

Reč je inače o konkursu države Srbije koja poklanja kuće na selu do 10.000 evra. Tako se dosad skućilo na desetine porodica širom zemlje i to vrlo brzo i efikasno.

Upravo je to naveo i jedan od komentatora koji je podelio svoj utisak napisavši sledeće: Ljudi misle da to dugo traje. A prava istina je da se sve završi za 15 dana...

Drugi je dopisao ovako: Budite svesni da sve kuće po selima idu na konkurs i konkurs su pare, nisu banane...

Foto: Facebook Printscreen/Jeftine kuće

 Kurir.rs/Facebook Jeftine kuće

