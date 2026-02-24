Posle 140 godina stižu ne jedan nego dva nova mosta: Država ulaže više od milijardu dinara za rešavanje gorućeg problema
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj izdao je građevinsku dozvolu za izgradnju obilaznice državnog puta II A reda broj 130 oko Orlovata, koja uključuje i novi drumski most preko reke Tamiš.
Investitor radova je Javno preduzeće "Putevi Srbije”, dok će "Infrastruktura železnice Srbije” izmeštati putni prelaz u okviru ulice Nove 3.
Deo obilaznice protezaće se na više katastarskih parcela na teritoriji grada Zrenjanina, a radovi obuhvataju kružne raskrsnice, lokalne ulice i most. Ukupna predračunska vrednost projekta je više od 1,1 milijardu dinara, bez PDV-a.
Tehničke projekte i nadzor nad izvođenjem radova realizovale su firme "Šidprojekt”, koji je radio saobraćajnice i uređenje putnog pojasa, i "Filos inženjering”, koji je projektovao most i hidrotehničke objekte. Stručnu kontrolu i tehničke provere projekta obavili su “Egis”, “Bin-Ing” i “GMP Gramont-NS”, dok su geodetske i studije uticaja na životnu sredinu pripremile “Geopanonija” i “Ekologika URBO”.
Prema uslovima građevinske dozvole, investitor je dužan da pre početka radova podnese prijavu i obezbedi stalan stručni nadzor. Građevinska dozvola prestaje da važi ako radovi ne budu prijavljeni u roku od tri godine.
U aprilu 2021. JP “Putevi Srbije” je zaključilo Ugovor o izradi planske i tehničke dokumentacije za izgradnju obilaznice državnog puta II A reda broj 130 oko Orlovata sa novim drumskim mostom preko reke Tamiš. Odbornici Skupštine grada Zrenjanina su zatim, po hitnom postupku, 1. decembra 2022. usvojili Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata - deonica od raskrsnice ulica Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta II A reda broj 130 za Tomaševac, sa drumskim mostom preko reke Tamiš, u dužini od 1,6 kilometara. Kako je tada saopšteno, usvajanje ove odluke bio je najznačajniji korak u fazi donošenja planske regulacije, kojom se praktično omogućava projektovanje i izgradnja novog mosta preko Tamiša i rešava dugogodišnji problem meštana Tomaševca i Orlovata, prouzrokovan stanjem i zabranom za korišćenje sadašnjeg drumsko-železničkog mosta, podignutog još 1880. godine.
Na sadašnjem drumsko-železničkom mostu preko Tamiša kod Orlovata od 20. marta 2020. godine na snazi je totalna obustava saobraćaja za sva drumska vozila. Usled nepoštovanja zabrane pojedinih učesnika u saobraćaju, i kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, JP „Putevi Srbije“ je 7. jula 2023. postavilo betonske barijere na prilazima mostu u skladu sa rešenjem nadležnog ministarstva.
Kako bi problem bio rešen, odlučeno je da umesto jednog nefunkcionalnog mosta, na kome je automobilima zabranjen saobraćaj, budu izgrađena dva nova mosta - jedan za drumski, a drugi za železnički saobraćaj. Novi železnički most je izgrađen, ali još nije pušten u saobraćaj.
Prethodno se na javnom uvidu nalazio Nacrt Plana detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata. U tom dokumentu je precizno obrazlaženo kako bi trebalo da izgleda budući most preko Tamiša. Kako je navedeno, novi most će se nalaziti na oko 65 metara uzvodno u odnosu na postojeći drumsko-železnički čelični most, koji je izgrađen još pre oko 140 godina i koji je prilično dotrajao i ne zadovoljava savremene zahteve u pogledu nosivosti, funkcionalnosti i bezbednog odvijanja saobraćaja.
Deo obilaznice oko Orlovata, u zoni budućeg mosta preko reke Tamiš, nalazi se na trasi buduće Banatske magistrale, odnosno državnog puta IV reda broj 24, koji obuhvata pravac Đala–Zrenjanin–Kovin, u dužini od oko 225 kilometara. Istaknuto je i da je širina buduće saobraćajnice projektovana na devet metara, od čega će po tri i po metra iznositi širina saobraćajnih traka, a po jedan metar širina ivičnih traka, između vozne trake i bankine.
Biznis Kurir/Dnevnik.rs