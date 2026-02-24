Na sadašnjem drumsko-železničkom mostu preko Tamiša kod Orlovata od 20. marta 2020. godine na snazi je totalna obustava saobraćaja za sva drumska vozila. Usled nepoštovanja zabrane pojedinih učesnika u saobraćaju, i kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, JP „Putevi Srbije“ je 7. jula 2023. postavilo betonske barijere na prilazima mostu u skladu sa rešenjem nadležnog ministarstva.

Kako bi problem bio rešen, odlučeno je da umesto jednog nefunkcionalnog mosta, na kome je automobilima zabranjen saobraćaj, budu izgrađena dva nova mosta - jedan za drumski, a drugi za železnički saobraćaj. Novi železnički most je izgrađen, ali još nije pušten u saobraćaj.