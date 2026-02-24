Slušaj vest

Između 5. i 10. marta biće predstavljen „Plan razvoja Srbije do 2030-2035“, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je naveo da je dokument koji definiše razvoj zemlje u periodu od 2030. do 2035. godine u završnoj fazi izrade i da će početkom marta biti predstavljen javnosti.

- U planu za period 2030-2035. moraćemo da govorimo i o teškim, nepopularnim merama koje ćemo morati da preduzmemo kako bismo nastavili ubrzani razvoj i smanjili razliku između Srbije i najrazvijenijih zemalja zapadne Evrope. Plan privodimo kraju i možete da računate da ćemo ga predstaviti između 6. i 10. marta. Biće to sveobuhvatan i izuzetno zahtevan dokument. Kada kažem zahtevan, mislim na to da neće sadržati samo lepe vesti, već i jasne obaveze, šta sve moramo da uradimo i koliko moramo sebe da promenimo da bismo postigli željene rezultate - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao i da je prosečna zarada u Srbiji u decembru dostigla 1.057 evra.

- Time smo ostvarili nešto što nikada ranije nije zabeleženo, da prosečna plata u Srbiji bude značajno iznad 1.000 evra. Najviše zarade i dalje su u Beogradu, Novom Sadu i Boru, ali upravo to predstavlja izazov za državu. Moraćemo dodatno da radimo na povećanju životnog standarda na jugu i u centralnoj Srbiji - poručio je predsednik.

Vučić je naglasio da će u narednom periodu poseban akcenat biti stavljen na uravnoteženiji regionalni razvoj, kao i na unapređenje životnog standarda u slabije razvijenim delovima zemlje.

Foto: Ilija Ilić

- Kada govorim o centralnoj i istočnoj Srbiji, mislim i na jugozapad i zapad zemlje, pre svega na banatske opštine na severu Srbije, ali i na pojedine opštine u Bačkoj, Šidu i Sremu. Moraćemo da sagledamo kako i na koji način da u tim sredinama povećamo prihode i unapredimo životni standard građana - rekao je Vučić.

On je ukazao da pojam životnog standarda ne obuhvata samo visinu primanja.

- Plate i penzije jesu najvažnije, ali jednako su važni kvalitet zdravstva i nivo usluge. Nije reč samo o izgledu bolnica, kliničkih centara i domova zdravlja, već o načinu na koji tretiramo pacijente i kakvu uslugu pružamo. Isto važi i za obrazovanje - šta naša deca mogu da nauče, koliko mogu da napreduju i kako će to znanje primeniti u budućnosti. To su ključne stavke razvoja - istakao je predsednik.

Govoreći o tehnološkom napretku, Vučić je naveo da je prilagođavanje savremenim tehnologijama među prioritetima države, uključujući razvoj veštačke inteligencije i superračunara.

- Za nekoliko dana otvorićemo i predstaviti drugi superkompjuter, a do kraja godine, najverovatnije, i treći. Po tome ćemo biti ne samo regionalna sila, već i predvodnik u ovoj oblasti - zaključio je on.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju izložbene postavke elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra „Niti državnosti“.