Slušaj vest

Reč je o prvoj većoj izmeni režima rada od dolaska kompanije na domaće tržište 2018. godine, a cilj promene je dodatno prilagođavanje potrebama i svakodnevnim navikama potrošača.

Prema novom rasporedu, prodavnice će od ponedeljka do subote raditi od 07.30 do 21.00 ili 22.00 časa, u zavisnosti od lokacije. Nedeljom će radno vreme biti od 08.00 do 21.00 ili 22.00 časa, takođe u skladu sa lokalnim uslovima.

Izuzetak predstavljaju dve prodavnice u Beogradu – Lidl objekat u Ulici Save Maškovića 4 na Trošarini i prodavnica u Ulici Astrid Lindgren 19, u okviru Ava šoping parka, koje će imati drugačije radno vreme u odnosu na ostale objekte.

Iz kompanije navode da je cilj ove promene da usluge i asortiman budu još dostupniji kupcima, bilo da kupovinu obavljaju u ranim jutarnjim satima, nakon radnog vremena ili tokom vikenda.

– Naš prioritet je da kupovinu učinimo još jednostavnijom i dostupnijom. Pomeranjem početka radnog vremena najvećeg broja prodavnica na 7.30 časova, omogućavamo našim potrošačima da dan započnu kupovinom svežeg hleba, peciva i ostalih potrepština bez žurbe – izjavila je Marija Kojčić iz sektora Corporate Affairs kompanije Lidl Srbija.

Obaveštenja o tačnom radnom vremenu svih prodavnica biće dostupna od 1. marta na zvaničnom sajtu kompanije.