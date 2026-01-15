Slušaj vest

Time kompanija potvrđuje da se nalazi među najboljim poslodavcima na nacionalnom i međunarodnom nivou i u 2026. godini, čemu u prilog govore konkurentni uslovi rada koje Lidl obezbeđuje svojim zaposlenima kao i široka paleta benefita za sve zaposlene. Osim toga, Lidl je na internacionalnom nivou nosilac i „Enterprise Seal“ sertifikata čime potvrđuje visok i ujednačen kvalitet HR praksi koje primenjuje u 31 zemlji u kojoj i posluje.

- "Top Employer" doživljavamo kao potvrdu da dugoročno i dosledno gradimo okruženje u kom ljudi mogu da rastu i razvijaju svoje potencijale od prvog dana. Ovaj sertifikat za nas ima dvostruku vrednost - on je potvrda visokih standarda u oblasti ljudskih resursa u Lidlu sa jedne strane, a sa druge, za nas u kompaniji i stalni motivator da prepoznamo nove oblasti koje možemo da unapredimo i time svakim danom učinimo Lidl još poželjnijim mestom za rad - izjavila je Ivana Marković, direktorka Direkcije ljudskih resursa i članica Uprave Lidl Srbija.

U okviru ovogodišnje evaluacije, Lidl je ostvario izuzetne rezultate u oblastima privlačenja talenata, uvođenja zaposlenih u posao (onboarding), učenja i razvoja, brendiranja poslodavca i integriteta, dok je najveći napredak zabeležen upravo u segmentu uvođenja zaposlenih u posao. Time je još jednom potvrđeno da Lidlov pristup onboarding-a prevazilazi klasične procedure i predstavlja jasno obećanje da svaki zaposleni dobija potrebnu podršku, alate i znanje kako bi se od samog početka osećao sigurno, uključeno i osnaženo. Upravo ovakav model omogućava bržu integraciju, veći stepen angažovanosti i dugoročnu uspešnost.

- Sertifikat "Top Employer 2026" potvrđuje posvećenost Lidla vrhunskom radnom okruženju koje osigurava dugoročan uspeh kompanije. Uz stalna unapređenja, usklađenost HR strategije sa poslovnim ciljevima dokazuje efikasnost njihovih praksi. Ponosni smo što ovo priznanje dodeljujemo kompaniji Lidl koja daje ključni doprinos unapređenju tržišta rada i standarda zapošljavanja - istakao je Adrijan Seligman, CEO "Top Employers Institute".

Kompanija Lidl Srbija nastavlja da ulaže u profesionalni i lični razvoj zaposlenih, stvarajući stabilno i podsticajno radno okruženje koje pruža sigurnost, jasnu orijentaciju i realne mogućnosti za napredovanje.

Nedavno najavljeno povećanje plata za zaposlene u prodaji, kartice za zaposlene u vrednosti do 50.000 dinara godišnje, bonus sistemi nagrađivanja, dodaci za godišnji odmor, privatno zdravstveno osiguranje i program podrške za zaposlene EAP (Employee Assistance Program) kroz koji zaposleni besplatno dobijaju poverljive usluge savetovanja od strane eksperata iz oblasti prava, finansija i psihologije, samo su deo paketa kompenzacija i beneficija koje imaju zaposleni u Lidlu.