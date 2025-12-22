Vodič kroz prevremenu penziju: Ko odlučuje o njoj - zaposleni ili poslodavac?
Od 1. januara 2026. godine stupaju na snagu izmene Zakona o PIO, koje podižu granicu za odlazak u penziju za žene. Za punu starosnu penziju potrebno je da imaju navršenih 64 godine života i najmanje 15 godina staža.
Oni koji žele da odu ranije mogu koristiti prevremenu penziju, sa 60 godina života i 40 godina staža, ali uz trajno umanjenje do 20,4 odsto.
Prevremena penzija i radni odnos
Prevremena penzija već godinama stvara zabunu među zaposlenima i poslodavcima. Mnogi misle da procedura liči na odlazak u punu penziju, ali pravila su drugačija.
Advokat Branislav Vještica objašnjava:
- Član 19 Zakona o PIO precizira da se pravo na starosnu penziju stiče sa 65 godina života i najmanje 15 godina osiguranja ili sa 45 godina staža – to je puno penzionisanje. Član 19a omogućava raniji odlazak, odnosno prevremenu penziju.
Zakon o radu, međutim, tretira ove situacije različito. On ne priznaje prevremenu penziju kao razlog za automatski prestanak radnog odnosa. Jedini slučaj u kojem radni odnos prestaje po sili zakona jeste ispunjenje uslova za punu starosnu penziju, osim ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne dogovore.
Okončanje radnog odnosa kod prevremene penzije
Kod prevremene penzije ne postoji automatsko prestajanje radnog odnosa. Zato se često dešava da zaposleni i poslodavci moraju da se dogovore o načinu oslobađanja radnog mesta. Poslodavac ne može sam da „pošalje“ zaposlenog u prevremenu penziju.
Advokat Vještica kaže:
- Zaposlenom koji želi prevremenu penziju potrebno je da sam podnese zahtev za raskid radnog odnosa. Na osnovu tog zahteva, poslodavac donosi rešenje o prestanku radnog odnosa, otkaz dat od strane zaposlenog radi odlaska u prevremenu penziju.
Ovakva procedura potvrđena je i presudom Vrhovnog kasacionog suda iz 2020. godine.
Pravo na otpremninu
Zakon o radu predviđa isplatu otpremnine zaposlenima koji odlaze u penziju, bez obzira na vrstu, bilo da je u pitanju invalidska, starosna ili prevremena penzija. Ministarstvo za rad je potvrdilo da poslodavac mora isplatiti najmanje dve prosečne zarade zaposlenom koji odlazi u bilo koju penziju, uključujući prevremenu.
Šta ako zaposleni nastavi da radi
Ako zaposleni dobije rešenje PIO fonda o prevremenoj penziji, ali ne podnese zahtev za raskid radnog odnosa i nastavi da radi, Zakon o radu ne prepoznaje prevremenu penziju kao osnov za automatski prekid radnog odnosa.
Prema Branislavu Vještici, u takvim slučajevima zaposleni ostaje u radnom odnosu sve dok ne ispuni uslove za punu starosnu penziju.
Biznis Kurir/Biznis.rs