Iako mnogi maštaju o luksuznim zimskim destinacijama poput Laponije, praznična putovanja često mogu ozbiljno da opterete kućni budžet.

Međutim, povoljan zimski odmor ipak je dostižan. Travel blogerka Em izdvojila je tri grada koje je moguće posetiti sa budžetom manjim od 200 evra. Blogerka je svoje savete podelila u videu sa više od 105.000 pratilaca, prenosi Daily Mail.

- Ovo su moja tri omiljena grada za pristupačno zimsko putovanje - navela je u videu.

Skriveni biser Kavkaza: Jerevan

Kao prvu preporuku, Em je izdvojila destinaciju koja nije među klasičnim turističkim izborima, ali joj je, kako kaže, jedna od najdražih koje je posetila ove godine, Jerevan u Jermeniji.

Istakla je da se jeftinije avionske karte mogu pronaći ukoliko se putovanje kombinuje sa kraćim zadržavanjem u nekom većem gradu, poput Rima. Prema njenim rečima, smeštaj u samom centru grada platila je svega 14 evra po osobi po noći, dok karta za metro košta samo 24 centa.

- Grad je okružen prelepim planinama i pejzažima, a jednodnevni izleti u prirodu su vrlo povoljni i često pod snegom tokom zime - dodala je.

Energični grad Poljske: Poznanj

Druga destinacija na listi je Poznanj, grad u Poljskoj poznat po šarmantnom starom jezgru i bogatoj gastronomskoj ponudi sa pristupačnim cenama. Em naglašava da Poznanj nudi mnogo sadržaja za putnike koji paze na budžet.

- Postoji mnogo povoljnih aktivnosti, poput Kuće palmi ili odličnog spa centra - rekla je, napominjući da tročasovni boravak u spa centru košta oko 18 evra.

Dodala je i da smatra da je Poznanj nepravedno zapostavljen, jer po kvalitetu ponude ne zaostaje za popularnijim poljskim gradovima.

Bajkoviti sever: Talin

Treća preporuka vodi na sever Evrope, u baltički region.

- U poslednje vreme sam primetila veoma povoljne avionske karte za ovu destinaciju - rekla je Em, misleći na Talin, glavni grad Estonije.

Opisala ga je kao jedan od najlepših i najslikovitijih gradova koje je ikada posetila. Smeštaj je, prema njenom iskustvu, takođe povoljan, Airbnb u samom srcu starog grada platila je 24 evra po osobi. Poseban ugođaj tokom zime pruža i čuveni božićni vašar, koji dodatno privlači posetioce u prazničnoj sezoni.

Foto: Profimedia

Putnici saglasni sa izborom

Video je prikupio više od 53.000 lajkova, a brojni pratioci su u komentarima podelili svoja iskustva i planove za putovanja.

- Poznanj je prelep grad, fantastična hrana i veoma ljubazni ljudi - napisao je jedan korisnik.

- Jerevan definitivno dodajem na listu destinacija za sledeću godinu - dodao je drugi.

Jedna pratiteljka je otkrila i da uskoro putuje u Estoniju:

- Idem u Talin za rođendan za nešto više od nedelju dana i biću tamo baš tokom božićnih vašara, jedva čekam.