BANSKO - Većina srpskih turista uveliko bira neki planinski raj kako bi uzivali u prazničnim čarolijama, skijaškim veštinama i toplom čaju. Međutim ono sto ostavlja gorak utisak svakom posetiocu svakako su paprene cene, pre svega na Kopaoniku, koje prazne i najdublje džepove. Zato su mnogi i ove godine spas pronašli u okolnim zemljama, gde su cene povoljnije. Po svemu sudeći, Bugarska je čini se, jedno od omiljenih skijališta kod naših ljudi.

- Ponovo smo odabrali planinu koja je na samo pet sat vožnje od Beograda, skijalište Bansko. To je fenomenalna planina, sa uslovima čak i za profesionalne skijaše, sjajne su staze, smeštaj i usluga, a cene prijaju svakom džepu - kazala je za RINU Milkica Ilić iz srpske prestonice.

Ona je sa porodicom u skijalištu Bansko bila i prošle godine, a sa ove bugarske destinacije nose samo pozitivne utiske.

- Mislim da kada uporedim cene na Zlatiboru i Kopaoniku, daleko su jeftiniji a svi aspekti mnogo bolji, jer smo na stazi četiri kafe plaćali manje od 10 evra, dok je nas četvoro jedan obrok koštao svega 30 evra, dok smo u samom hotelu plaćali dva burgera, dva kroasana i dve ceđene pomorandže takođe 30 evra - Ističe Ilićeva.

Ono sto je na nju ostavilo poseban utisak svakoko su hotelske usluge koje su, uprkos niskim cenama, na jako visokom nivou.

- O svakom gostu brinu kao o samom sebi, vaše je da dođete, sve ostalo je njihova briga. U cene smeštaja koje se kreću od 20 evra po noćenju za jednu osobu pa do Lux apartmana, nećete naći ni jednu zamerku, jer svaki hotel sa tri zvezdice ima bazen spa i velnes centre, skijašnicu i prevoz do same gondole - kaže Milkica.

Ona ovu planinu preporučuje ne samo profesionalnim već i skijašima početnicima koji će ne samo uživati u skijanju, već i zavoleti Bansko.

- U odnosu na ostale ski centre, Bansko u cenu ski pasa koja je slična ostalima, daje znatno više opremljenih ski staza, odlično održavanim za svakog skijaša početnika, do onih najzahtevnijih gde smeju samo hrabri da se spuste, kao što je crna staza Tomba - zaključuje ona.