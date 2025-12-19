Slušaj vest

Mladi poljoprivrednik Mihajlo Vladisavljević iz Kuzmina uspešno se bavi proizvodnjom duvana sorte „Virdžinija“, nastavljajući porodičnu tradiciju koju je započeo sa roditeljima.

Ove godine porodica Vladisavljević obrađuje čak 70 hektara pod duvanom, što predstavlja značajan rast u odnosu na početke. Proizvodnja je započeta 2000. godine na svega tri hektara, a Mihajlo je 2015. godine, sa samo 20 godina, preuzeo upravljanje gazdinstvom i značajno proširio obim posla, od kojeg danas živi cela porodica.

U ovu granu poljoprivrede ušli su na preporuku prijatelja, a vremenom su shvatili da je reč o veoma zahtevnom poslu, ali i o kulturi koja može doneti dobru zaradu.

- Duvan su u Srem doneli ljudi koji su se devedesetih godina doselili iz Hrvatske, gde je njegova proizvodnja bila uobičajena u domaćinstvima. Oženio sam se 2015. godine i tada sam, sa 20 godina, počeo ozbiljno da radim sa roditeljima - kaže Mihajlo za „Dnevnik“.

Duvan je tropska biljka kojoj odgovaraju i suša i vlažnost, dok je optimalna temperatura za rast oko 30 stepeni Celzijusa. Trenutno je oko 50 hektara pod sistemom za navodnjavanje.

- Proizvodnja je izuzetno zahtevna i počinje već 1. marta u pet plastenika površine po 400 kvadratnih metara, gde se rasad gaji oko dva meseca. Početkom maja rasad se iznosi na njive. Berba počinje oko 1. jula i traje do prvih mrazeva, najčešće do sredine oktobra. Nakon toga, duvan se suši u sušarama, a zatim prolazi kroz liniju za pakovanje i vlaženje pre predaje otkupljivaču - objašnjava Mihajlo.

Kako navodi, ove godine prinosi su bili dobri i iznosili su oko dve i po tone po hektaru.

Uz subvencije do savremene mehanizacije

Porodica Vladisavljević koristila je državne subvencije i IPARD programe za nabavku mehanizacije i traktora, što je značajno doprinelo modernizaciji i unapređenju proizvodnje.

- Sve što mi je bilo potrebno u poslednjih sedam godina nabavio sam putem različitih konkursa i povraćaja sredstava. Zahvalan sam na takvim programima jer su nam omogućili da ozbiljno proširimo proizvodnju - ističe Mihajlo.

U Srbiji trenutno ima oko 500 proizvođača duvana, a kvalitet se rangira od prve do pete klase. Vremenski uslovi imaju presudan uticaj na rod i klasu, a samim tim i na cenu.

Porodica sav proizvedeni duvan prodaje japanskoj kompaniji „Japan Tobacco International“ (JTI) u Senti i, kako kažu, zadovoljni su saradnjom.

- Proizvodnja je pod stalnom kontrolom. Prate se svi tretmani, a firma redovno kontroliše upotrebu pesticida i herbicida. Da uslovi nisu ispunjeni, saradnja ne bi bila moguća - naglašava on.

Rad je jasno organizovan: roditelji obilaze njive i kontrolišu berbu, supruga je zadužena za pakovanje kod kuće, dok Mihajlo nadgleda kompletan proces proizvodnje.