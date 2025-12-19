Slušaj vest

Da bi 6. januar bio zvanično neradni dan za sve zaposlene, neophodna je izmena Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Trenutno, preporuka Vlade Srbije da poslodavci omoguće zaposlenima da ne rade na Badnji dan ostaje samo preporuka, a odluku o primeni donosi svaki poslodavac pojedinačno.

Vlada Srbije je donela zaključak kojim preporučuje poslodavcima u Srbiji da zaposlenima omoguće da ne rade 6. januara, drugi dan Badnjeg dana. To praktično znači da svaki poslodavac samostalno odlučuje da li će taj dan za njegovu firmu biti radni ili neradni.

Šta piše u odluci?

Pored preporuke da zaposleni ne rade dan pre Božića, Vlada Srbije savetuje poslodavce da onima koji rade 6. januara 2026. godine omoguće prava koja važe za rad na neradni praznični dan. To podrazumeva da zaposlenima koji rade na taj dan pripada uvećana dnevnica, odnosno dupla zarada.

Zakon o radu precizira: Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad na dan praznika koji je neradni dan, najmanje 110 odsto od osnovice.

Preporuka ili obaveza

Da bi ova preporuka postala obaveza za poslodavce, neophodna je izmena Zakona o državnim i drugim praznicima. Svaka izmena zakona zahteva da Vlada Srbije prvo usvoji predlog izmena, koji potom ide na razmatranje i usvajanje u Skupštini.

Zakon o državnim i drugim praznicima definiše koji su to neradni dani kada se obeležavaju državni praznici u Srbiji.

Podsećamo, ovo nije prvi put da se razmatra ovakva inicijativa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 31. decembra 2023. najavio mogućnost da i 8. januar postane neradan dan. Prema sadašnjem zakonu, u Srbiji postoji 12 neradnih dana, ali uvek postoji prostor za još jedan, jer „ionako tad niko ne radi“, kako je predsednik objasnio.