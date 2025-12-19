Već 25 godina kapetan „Grebena“ i „Bora“ stoji za kormilom. Od 2000. godine vodi brodove koji razbijaju led i štite đerdapske hidroelektrane.

- Brod je moje utočište, tu najviše pripadam i najlepše mi je na vodi. Dunav je naše more - kaže kapetan, pogledom prateći reku koja se u daljini lomi pod svetlom zimskog sunca.