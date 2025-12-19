Čuvari Dunava i đerdapskih hidroelektrana: Ledolomci "Bor" i "Greben" spremni za zimu
Njihov zadatak je da obezbede nesmetan protok vode, zaštite brane od pritiska ledenih čepova, kao i turbine i druga postrojenja hidroelektrana.
Na širokom Dunavu, između hidroelektrana „Đerdap 1“ i „Đerdap 2“, već se oseća miris zime. U pretpristaništu kod HE „Đerdap 1“ usidren je brod „Bor“, snažan čuvar plovnog puta i zaštitnik postrojenja Elektroprivrede Srbije.
Ledolomci su u pripravnosti svake godine od 25. decembra do 1. marta. Njihov zadatak je da obezbede nesmetan protok vode, zaštite brane od pritiska ledenih čepova, kao i turbine i druga postrojenja hidroelektrana.
– Svako jutro dobijamo radne zadatke. Posada broda ima četiri do pet članova, u zavisnosti od situacije. Radimo od jutra do mraka, bez obzira na hladnoću. Kada led zapreti, mi izlazimo na Dunav – objašnjava Ljubiša Jordačević, kapetan broda „Bor“.
„Bor“ pokriva sektor od hidroelektrane „Đerdap 1“ do Ramske tvrđave, odnosno do ušća reke Nere, u dužini od 145 kilometara. „Greben“ deluje od Brnjice do Novog Beograda, na oko 100 kilometara rečnog toka.
Kada se pojavi ledeni čep, oba ledolomca izlaze na teren. Najbezbednije je kada rade u paru – jedan razbija led, drugi prati i osigurava prolaz. Ako se desi da se jedan zaglavi u ledu, drugi odmah priteče u pomoć. U tim trenucima iskustvo posade i sigurna komanda kapetana postaju presudni.
Već 25 godina kapetan „Grebena“ i „Bora“ stoji za kormilom. Od 2000. godine vodi brodove koji razbijaju led i štite đerdapske hidroelektrane.
- Brod je moje utočište, tu najviše pripadam i najlepše mi je na vodi. Dunav je naše more - kaže kapetan, pogledom prateći reku koja se u daljini lomi pod svetlom zimskog sunca.
Sve mora da bude spremno pre nego što Dunav okuje led.
- Zimu dočekujemo spremni. Kad led dođe, već imamo plan. „Bor“ ostaje u pretpristaništu kod HE „Đerdap 1“, a „Greben“ u Brnjici. Kad dobijemo signal, izlazimo na reku i radimo koliko treba - kažu članovi posade.
Za posadu broda koja provodi zimu na vodi ovo nije samo posao. To je borba s prirodom i snagama koje ponekad deluju neukrotivo, način života, tradicija i ponos.
Posade EPS-ovih ledolomaca uvek su u pripravnosti. „Bor“ i „Greben“ spremni su da čuvaju ne samo plovni put i elektrane, već i ritam života na najvećoj evropskoj reci.
„Bor“ je snažan brod dug 32 metra, širok 9,2 metra, sa gazom od 1,8 metara i zapreminom pod vodom od 330 tona. Pokreću ga dva motora ukupne snage 1.200 konjskih snaga. Na njegovom pramcu postavlja se kolevka – čelična konstrukcija na koju se fiksira ledolom, masivno plovilo dugo 23 metra, široko 9,5 metara i s gazom od dva metra. Upravo ta širina od 30 centimetara više od samog potiskivača omogućava stabilnost i sprečava bočne udare pri lomljenju leda.
U srcu konstrukcije nalazi se vibro-motor, koji stvara snažne udare, odnosno pravi „čekić“ na vodi. Kada se uključe peta i šesta brzina, vibracije postaju toliko jake da led počinje da puca pod pritiskom, a plovni put se oslobađa. Tada posada mora da napusti ledolom i pređe u drugi deo broda.
