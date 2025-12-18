Slušaj vest

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će isplata redovne i privremene novčane naknade za mesec novembar 2025. godine biti realizovana preko Banke Poštanska štedionica.

Kako je navedeno u saopštenju, redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 19. decembra. Privremena novčana naknada, namenjena licima koja žive na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, kao i onima koji borave van te teritorije, biće isplaćena u subotu, 20. decembra 2025. godine.

Biznis Kurir

