Evropska centralna banka (ECB) danas je odlučila da zadrži nepromenjene sve tri ključne kamatne stope. Referentna kamatna stopa na depozite ostaje na nivou od dva odsto, kamata na glavne operacije refinansiranja iznosi 2,15 odsto, dok je kamata na graničnu kreditnu liniju i dalje 2,4 odsto.

ECB je saopštila da u narednom periodu očekuje blago višu inflaciju nego što je ranije procenjivano, ali i snažniji privredni rast.

Prema novim projekcijama stručnjaka ECB, prosečna inflacija bi trebalo da iznosi 2,1 odsto u 2025. godini, 1,9 odsto u 2026, 1,8 odsto u 2027. i dva odsto u 2028. godini. Kada je reč o baznoj inflaciji u evrozoni, prognoze ukazuju na stopu od 2,4 odsto u 2025, 2,2 odsto u 2026, 1,9 odsto u 2027. i dva odsto u 2028. godini.

Inflaciona očekivanja za 2026. godinu revidirana su naviše, prvenstveno zbog procene da će cene usluga sporije opadati nego što se ranije očekivalo.

U pogledu ekonomskog rasta, ECB predviđa da će privreda evrozone porasti za 1,4 odsto ove godine. Prognoza rasta za 2026. godinu iznosi 1,2 odsto, dok se za 2027. i 2028. godinu očekuje stopa rasta od po 1,4 odsto.

Predsednica ECB Kristin Lagard dodatno će obrazložiti ove odluke na konferenciji za medije, koja je zakazana za 14.45 časova, navodi se u saopštenju ECB.