Održan prvi mađarsko-srpski Inovacioni forum: Važan susret za predstavnike naučne i inovacione zajednice
Prvi mađarsko-srpski Inovacioni forum održan je 16. decembra u Segedinu, u okviru ,,Eli-alps” (Extreme Light Infrastructure, Attosecond Laser Pulse Source) naučnog centra, jednog od najznačajnijih konzorcijuma evropske istraživačke infrastrukture u Mađarskoj.
Forum je okupio istaknute predstavnike naučno-inovacionog ekosistema Srbije i Mađarske sa ciljem povezivanja institucija i stvaranja uslova i kontakata za buduću saradnju.
Delegaciju Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije predvodili su posebni savetnik ministra akademika Bele Balinta prof. dr Rastislav Stojisavljević i v.d. šefa kabineta Sava Stambolić.
Ulogu resornog ministarstva u razvoju inovacionog ekosistema Republike Srbije predstavio je prof. dr Stojisavljević i tom prilikom istakao dosadašnju dobru saradnju Srbije sa partnerima iz Mađarske, te izrazio nadu da će dve partnerske zemlje uspostavljati u budućnosti evropske istraživačke konzorcijume (,,Erik“) po ugledu na one koje je Mađarska već uspostavila sa partnerima širom Evropske unije.
Rad svojih institucija na forumu predstavili su i direktor Naučno-tehnološkog parka Novi Sad prof. dr Srđan Kolaković, direktor Naučno-
tehnološkog parka Niš dr Milan Ranđelović, direktorka Fonda za nauku prof. dr Darija Kisić i direktor Fonda za inovacionu delatnost dr Saša Lazović.
Tokom izlaganja, prof. dr Srđan Kolaković uputio je poziv mađarskim partnerima da, tokom 2026. godine, organizuju zajedničku konferenciju posvećenu inovacijama.
Rukovodioci tekućih projekata u okviru bilateralne saradnje sa Mađarskom, prof. dr Nataša Trišović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Biljana Ristić iz Instituta za medicinska istraživanja, predstavile su rezultate projekata na čijem su čelu i prednosti naučne saradnje Srbije i Mađarske.
Mađarski predstavnici su učesnike foruma upoznali sa funkcionisanjem mađarskog naučno-inovacionog ekosistema. Prisutnima se između ostalih obratio profesor Gabor Sabo, predsednik Mađarske inovacione zajednice i direktor ,,Eli-apls” kozorcijuma. Naučni institut na čijem je on čelu i koji se bavi istraživanjem laserskih tehnologija radi u okviru ,,Erik” konzorcijuma i sarađuje sa partnerima širom sveta.
Profesor Sabo je naveo da je zadak mađarske inovacione zajednice da poveže privredu, univerzitete i inovacije. Posebno je istakao značaj nagrade koja se dodeljuje za inovaciju godine kao i takmičenje „Inovaciona olimpijada“ u okviru koje se učesnici nadmeću u STEM oblastima.
Prisutne je na samom početku foruma pozdravio gospodin Marko Potić, prvi sekretar Ambasade Republike Srbije u Budimpešti. Okupljenima su se obratili i profesor Zoltan Konya, zamenik rektora Univerziteta u Segedinu, koji je ovim putem
istakao dobru saradnju sa Univerzitetom u Novom Sadu.
Prisutnima su se obratili i predstavnici Nacionalne kancelarije za istraživanja, razvoj i inovacije koja deluje u okviru mađarskog Ministarstva kulture i inovacija a koji su direktni partneri Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u raspisivanju bilateralnih poziva.
Zajednički zaključak učesnika ovog foruma je da su ovakvi susreti veoma važni za međusobno upoznavanje predstavnika naučne i inovacione zajednice Srbije i Mađarske, te da će ova razmena iskustava u Segedinu doprineti uspostavljanju nekoliko kontkretnih i zajedničkih projekata.
BiznisKurir.rs