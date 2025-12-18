Slušaj vest

Prvi mađarsko-srpski Inovacioni forum održan je 16. decembra u Segedinu, u okviru ,,Eli-alps” (Extreme Light Infrastructure, Attosecond Laser Pulse Source) naučnog centra, jednog od najznačajnijih konzorcijuma evropske istraživačke infrastrukture u Mađarskoj.

Forum je okupio istaknute predstavnike naučno-inovacionog ekosistema Srbije i Mađarske sa ciljem povezivanja institucija i stvaranja uslova i kontakata za buduću saradnju.

Delegaciju Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije predvodili su posebni savetnik ministra akademika Bele Balinta prof. dr Rastislav Stojisavljević i v.d. šefa kabineta Sava Stambolić.

Ulogu resornog ministarstva u razvoju inovacionog ekosistema Republike Srbije predstavio je prof. dr Stojisavljević i tom prilikom istakao dosadašnju dobru saradnju Srbije sa partnerima iz Mađarske, te izrazio nadu da će dve partnerske zemlje uspostavljati u budućnosti evropske istraživačke konzorcijume (,,Erik“) po ugledu na one koje je Mađarska već uspostavila sa partnerima širom Evropske unije.

Rad svojih institucija na forumu predstavili su i direktor Naučno-tehnološkog parka Novi Sad prof. dr Srđan Kolaković, direktor Naučno-

tehnološkog parka Niš dr Milan Ranđelović, direktorka Fonda za nauku prof. dr Darija Kisić i direktor Fonda za inovacionu delatnost dr Saša Lazović.

Okupljeni su istaknuti predstavnici naučno-inovacionog ekosistema Srbije i Mađarske

Tokom izlaganja, prof. dr Srđan Kolaković uputio je poziv mađarskim partnerima da, tokom 2026. godine, organizuju zajedničku konferenciju posvećenu inovacijama.

Rukovodioci tekućih projekata u okviru bilateralne saradnje sa Mađarskom, prof. dr Nataša Trišović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Biljana Ristić iz Instituta za medicinska istraživanja, predstavile su rezultate projekata na čijem su čelu i prednosti naučne saradnje Srbije i Mađarske.

Mađarski predstavnici su učesnike foruma upoznali sa funkcionisanjem mađarskog naučno-inovacionog ekosistema. Prisutnima se između ostalih obratio profesor Gabor Sabo, predsednik Mađarske inovacione zajednice i direktor ,,Eli-apls” kozorcijuma. Naučni institut na čijem je on čelu i koji se bavi istraživanjem laserskih tehnologija radi u okviru ,,Erik” konzorcijuma i sarađuje sa partnerima širom sveta.

Profesor Sabo je naveo da je zadak mađarske inovacione zajednice da poveže privredu, univerzitete i inovacije. Posebno je istakao značaj nagrade koja se dodeljuje za inovaciju godine kao i takmičenje „Inovaciona olimpijada“ u okviru koje se učesnici nadmeću u STEM oblastima.

Prisutne je na samom početku foruma pozdravio gospodin Marko Potić, prvi sekretar Ambasade Republike Srbije u Budimpešti. Okupljenima su se obratili i profesor Zoltan Konya, zamenik rektora Univerziteta u Segedinu, koji je ovim putem

istakao dobru saradnju sa Univerzitetom u Novom Sadu.

Prisutnima su se obratili i predstavnici Nacionalne kancelarije za istraživanja, razvoj i inovacije koja deluje u okviru mađarskog Ministarstva kulture i inovacija a koji su direktni partneri Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u raspisivanju bilateralnih poziva.

Zajednički zaključak učesnika ovog foruma je da su ovakvi susreti veoma važni za međusobno upoznavanje predstavnika naučne i inovacione zajednice Srbije i Mađarske, te da će ova razmena iskustava u Segedinu doprineti uspostavljanju nekoliko kontkretnih i zajedničkih projekata.