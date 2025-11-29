Slušaj vest

BEOGRAD - Ove godine okupili su se predstavnici institucija - ministarstava i agencija i mentora iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Severne Makedonije, kao i predstavnici kompanija - korisnika mentoringa i Japanske agencije za međnarodnu saradnju (JICA).

Fokus ovogodišnjeg Foruma bio je na značaju mentoringa, kao jednog od najvažnijih vidova nefinansijske podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, iz ugla korisnika - kompanija, kao i na moguénostima daljeg unapredenja ove usluge u Srbiji i regionu.

Ucesnicima su se obratili: Nikola Jankovic, direktor Sektora za medunarodnu saradnju Razvojne agencije Srbije, Marko Zelic, pomocnik ministra privrede u Vladi Republike Srbije, Jamasita Cigiru, sef kancelarije Japanske agencije za medunarodnu saradnju za Balkan (JICA) 1 Funabasi Gaku ekspert JICA.

Moderator prvog panela „Standardizovana usluga mentoringa u praksi u Srbiji - glas korisnika i put ka kvalitetu", Ana Žegarac, menaderka projekta u Razvojnoj agenciji Srbije, istakla je vaznost misljenja kompanija koje su prosle kroz mentoring program. Naglasila je da iskustvo korisnika najjasnije pokazuje koliko kontinuirana struna i savetodavna podrska mogu da doprinesu unapredenju poslovanja.

Vlasnici preduzeća iz Srbije koji su koristili besplatnu uslugu mentoringa - Aleksandra Pavlovié iz "VARJAČA I ŠERPA", Jelena Ivović iz "NECTAR LINE" i Mladen Babić iz "ELKO EP BALKAN" govorili su o svojim prim koracima u poslovanju, dijagnostikovanju problema zajedno sa svojim mentorima, zadovoljstu uslugom 1 konkretnim rezultatima u unapredjenju poslovanja, povecanju prodaje I profita kao I stečenom znanju.

Na drugom panelu "Zajedno rastemo snaga standardizovane usluge mentoringa na Zapadnom Balkanu" mentori i vlasnici kompanija iz regiona predstavili su svoje mentorske studije slučaja.

Mentor Jovan Stoimenovski i Ivica Stanojevski i Marko Mitovski, vlasnici „KALIN KAMEN" iz Severne Makedonije; Ivan Babić mentor i Dejan Cutkovic, vlasnik „IVATEX s.p" iz Republike Srpske; Mentorka Ivana Tomaševic i Ksenija Planić i Aleksandra Boskovic Delagić, vlasnice „BRANCA" iz Crne Gore i članovi porodice Urošević, vlasnici porodinog preduzeca „DURALINE" iz Srbije sa svojom mentorkom Milicom Cukarić, imali su priliku da detaljno predstave kako i u kojoj meri je proces mentoringa pozitivno uticao na njihovo poslovanje.

Standardizovanu uslugu mentoringa u Srbiji, koristilo je do sada skoro 5.000 mikro, malih i srednjih preduzeća.

Na kraju Foruma odrzana je i ceremonija dodele sertifikata novim mentorima, trenerima I instruktorima za obuku na poslu iz Srbije, cime je dodatno osnazena mreza strunjaka koji pruzaju podrsku razvoju sipskih preduzeca kao i uspostavljanju i osnazivanju standardizovanog mentoringa u partnerskim institucijama iz BiH, Severne Makedonije 1 Crne Gore. U zavisnim obracanjima Ane Žegarac I Shinichira Kata , JICA stručnjaka za MSP, istaknuta je vaznost dugorone posvecenosti razvoju mentoring programa i njegovoj ulozi u jačanju preduzetništva u regionu.