Kompanija WMG (Wireless Media Group) zajedno sa kompanijom VTEX učestvovaće na konferenciji Xperience25, koja će biti održana 2. oktobra u Sava centru u Beogradu. Ovaj događaj okuplja stručnjake iz oblasti digitalnog biznisa i e-commercea, s fokusom na inovacije, održivi rast i budućnost globalne trgovine.

Na zajedničkoj sesiji „Global commerce trends: Fight for consumer ownership and profitability“, Aleksandar Petković, Head of Commercial Growth u kompaniji WMG, i Kiril Dinov, Growth Leader za Istočnu Evropu i Poljsku u VTEX-u, predstaviće ključne trendove koji oblikuju globalno e-commerce tržište.

U fokusu predavanja biće izazovi profitabilnog rasta u uslovima rekordnih troškova poslovanja, promene u lancima snabdevanja i razvoj novih poslovnih modela poput D2C i B2B2C, koji redefinišu odnose između proizvođača, distributera, maloprodaje i krajnjih potrošača.

Nedavno potpisanim sporazumom o partnerstvu, kompanije WMG i VTEX dodatno su učvrstile saradnju na regionalnom i globalnom nivou. Cilj ovog strateškog partnerstva je da se klijentima omogući širi spektar naprednih e-commerce rešenja, čime se otvara prostor za nove poslovne modele i održivi rast.

Učešćem na konferenciji Xperience25, kompanije WMG i VTEX potvrđuju svoju posvećenost digitalnoj transformaciji i partnerstvima koja omogućavaju kompanijama da efikasnije odgovore na dinamične promene tržišta.