Za manje od mesec dana, 4. novembra, u Nacionalnoj operi i baletu u Skoplju održaće se 8. Regionalna konferencija o e-trgovini, u organizaciji Makedonske Asocijacije za e-trgovinu (AETM). Ove godine konferencija dolazi sa osveženim konceptom – dve paralelne scene, na kojima će se održavati inspirativna glavna izlaganja i interaktivne praktične radionice.

Konferencija će po četvrti put otvoriti vrata za regionalnu publiku i očekuje se da okupi više od 800 učesnika – uspešne preduzetnike, e-trgovce, direktore, menadžere, kao i predstavnike državnih institucija i civilnog sektora. Učesnici će doći iz Severne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Crne Gore, Bugarske, Grčke i Hrvatske, što ovu konferenciju čini najvećim i najznačajnijim regionalnim događajem ove vrste.

Ovo izdanje donosi i tematsko proširenje – pored e-trgovine, fokus će biti stavljen i na marketing i veštačku inteligenciju (AI), dve oblasti koje pokreću digitalnu transformaciju i ubrzavaju razvoj industrije. Novi koncept već je izazvao veliko interesovanje kompanija i profesionalaca iz celog regiona. Agenda, koja je sada objavljena, uključuje inspirativne prezentacije i praktične sesije koje će približiti budućnost e-trgovine i ponuditi konkretne alate za rast poslovanja.

Konferenciju će tradicionalno otvoriti predsednica AETM-a, dr Nina Angelovska Stankov, koja će predstaviti ključne trendove i uvide u razvoj e-trgovine u regionu tokom 2025. godine.

Nakon njenog izlaganja, na glavnoj sceni će uslediti prezentacije i fireside diskusije predstavnika svetski poznatih kompanija kao što su Dolce & Gabbana, TikTok, Booking, Publicis Groupe, Brainster Next, Korpa, Bigburg, Direct Media, Wolt i mnogi drugi. Govornici će podeliti svoja iskustva i stručna znanja u oblastima kao što su veštačka inteligencija, analiza podataka, SEO, marketinške strategije, dostava, širenje poslovanja, plaćanja i inovacije u e-trgovini.

Na paralelnim praktičnim sesijama, učesnici će imati priliku da steknu konkretna znanja o temama kao što su korišćenje marketinških podataka za rast, nove mogućnosti ulaganja, kreiranje kratkih video formata, kao i AI alati za svakodnevno poslovanje. Radionice će voditi stručnjaci iz Publicis Groupe, AI at Work by Brainster, Zephyr Angels i Shortsify.co.

Ovogodišnja konferencija održava se uz podršku Visa-e kao Platinum partnera, Halkbanke kao strateškog partnera, Korpor kao partnera za hranu i dostavu, Brainstera kao AI partnera i A1 Makedonija kao digitalnog partnera. Ananas i CaSys su zlatni partneri, dok su Komercijalna banka, IUTE, Philip Morris International, Sava penzijsko društvo, Grand Skopje, Public Cloud Group i Wolt srebrni partneri, zajedno sa više bronzanih partnera.

Kao i prethodnih godina, očekuje se da konferencija bude potpuno rasprodata, što potvrđuje ogromno interesovanje i značaj događaja za razvoj e-trgovine u regionu.

Više informacija o agendi, govornicima i ulaznicama dostupno je na zvaničnom sajtu:www.ecommerceconference.mk