Slušaj vest

Višak toplote koji nastaje radom servera, umesto da se rasipa u atmosferu, sve češće postaje stabilan izvor grejanja preko sistema daljinskog grejanja. U nordijskim zemljama poput Finske i Švedske, centri podataka se sve manje doživljavaju samo kao veliki potrošači energije, a sve više kao deo rešenja energetske tranzicije.

Prema pisanju Bloomberga, u hladnijim klimatskim zonama, toplota koju proizvode serveri preusmerava se kroz podzemne, izolovane cevovode kako bi grejala obližnje stanove, zgrade i javne ustanove.

Finska prednjači u kružnoj energetici

Finska je napravila najveći iskorak u Evropi. U toj zemlji se otpadna toplota iz data centara koristi za grejanje desetina hiljada domova, uključujući i objekte smeštene duboko pod zemljom – u bivšim vojnim skloništima i napuštenim rudnicima, što ovaj model čini jednim od najrazvijenijih primera kružne energetike u svetu.

U većini država toplota iz servera se rasipa, uz visoke troškove hlađenja. Nordijci su postavili drugačije pitanje: zašto rasipati energiju koja se može iskoristiti?

Kako funkcioniše finski model

U Helsinkiju i Espou, višak toplote iz servera se" hvata" toplotnim pumpama, zatim transportuje kroz izolovane cevovode i uključuje u gradski sistem daljinskog grejanja.

Javna energetska kompanija Helen već godinama sarađuje sa operatorima data centara, uključujući i Equinix, kako bi se toplota iz digitalne infrastrukture pretvorila u pouzdan izvor grejanja za domaćinstva i institucije.

Švedska greje gradove "digitalnom toplotom"

U Švedskoj, prvenstveno u Stokholmu, već godinama se razvija model povrata toplote iz data centara. Kroz inicijativu Stockholm Data Parks, energetska kompanija Stockholm Exergi povezala je data centre sa mrežom daljinskog grejanja.

Prema zvaničnim podacima kompanije, više od 30 data centara već je priključeno na sistem, koji delimično greje desetine hiljada stanova, a čak više od 30 centara podataka priključeno je na mrežu dugu oko 3000 kilometara.

Najveći projekat povrata toplote na svetu

U Espou, jedan veliki data centar već sada obezbeđuje toplotu za oko 40.000 domaćinstava, dok se novi klaster Microsoft data centara postepeno uključuje u mrežu, sa procenama da bi mogao grejati i do 100.000 domova.

Prema Bloombergu, ovo je najveći projekat povrata toplote iz data centara na svetu.

Google u gradu Hamina planira da njegov data centar u budućnosti pokrije i do 80 odsto potreba lokalne zajednice za grejanjem.

Prema procenama finskih energetskih kompanija, ovakvi projekti smanjuju emisije ugljen-dioksida za stotine hiljada tona godišnje, jer zamenjuju grejanje na gas, ugalj i lož ulje.

U Helsinkiju se procenjuje da bi reciklirana toplota iz servera u doglednoj budućnosti mogla pokrivati oko 10 odsto ukupnih potreba grada za grejanjem, što digitalnu infrastrukturu stavlja u potpuno novi, strateški energetski kontekst.