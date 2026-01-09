Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 32,61 milijardu evra, što predstavlja nisku vrednost. Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 27 u kategoriji "strah", što je praktično nepromenjeno u odnosu na jučerašnji nivo 28.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 0,28 odsto na 2.654,23 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,94 odsto na 763,47 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 3,01 odsto na 118,38 evra, a avalanš (AVAX) za 0,66 odsto na 11,81 evro. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,51 evro, što je za 3,79 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BIFI, GMT i GUN.