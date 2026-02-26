Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak o usvajanju Programa finansijske podrške za preradu voća i povrća od 100 odsto domaće sirovine u 2026. godini, za koji je opredeljeno 70 miliona dinara.

Ovaj zaključak usvojen je imajući u vidu da je prerada voća i povrća jedan od ključnih segmenata domaće agro-prehrambene industrije, sa značajnim potencijalom za povećanje dodate vrednosti, smanjenje gubitaka u lancu snabdevanja i jačanje pozicije domaćih proizvoda na tržištu, saopšteno je iz vlade.