Vanja Vukić, direktor JKP „Beogradske elektrane“, i Carsten Sandhop, direktor kancelarije Nemačke razvojne banke u Beogradu, danas su potpisali ugovor o donaciji 500.000 evra za unapređenje sistema daljinskog grejanja i hlađenja u Beogradu. Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije u okviru programa EFSD+, sa ciljem da se unaprede strateško planiranje, energetska efikasnost i održivost gradskog sistema daljinskog grejanja.

Podršku događaju dali su i predstavnici evropskih institucija i partnera, Boris Ilijevski, program menadžer za energetiku Delegacije EU, Judith Hoffmann, direktorka ekonomskog odeljenja Ambasade Nemačke, Milica Knežević, EFSD+ koordinator KfW-a i Matija Tadić, portfolio manager KfW-a.

- Velika mi je čast što nastavljamo partnerstvo sa Nemačkom razvojnom bankom KfW, saradnju koja traje više od dve decenije. Iza nas su značajni projekti, od rehabilitacije toplovodne mreže, nabavke predizolovanih cevi i kalorimetara, do izgradnje kogenerativnog postrojenja na Voždovcu, rekonstrukcije magistralnog toplovoda duž mosta Gazela, kao i modernizacija i rekonstrukcija toplane „Cerak“. Ovi projekti su trajno unapredili naš sistem, podigli nivo pouzdanosti i omogućili bolji kvalitet usluge za građane. Uveren sam da će i danas potpisana donacija biti novi korak u modernizaciji i dekarbonizaciji sistema daljinskog grejanja i hlađenja u Beogradu - istakao je direktor Vukić i poručio da očekuje nastavak partnerstva i realizaciju brojnih zajedničkih projekata u budućnosti.

Strateški značaj projekta

Donacija će biti usmerena na izradu Strategije razvoja sistema daljinskog grejanja i hlađenja, pripremu investicionih i tehničkih planova, kao i jačanje kapaciteta zaposlenih kroz stručne obuke. Podrška predstavlja još jedan važan korak ka efikasnijem, modernijem i ekološki održivom energetskom sistemu Beograda.

Tom prilikom Carsten Sandhop istakao je značaj dugogodišnje saradnje sa „Beogradskim elektranama“ i naglasio da KfW ceni odgovornost i značaj koje ovo preduzeće ima u energetskom sistemu Srbije i Beograda.

- Beogradske elektrane su naš pouzdan partner i primer institucije koja ulaganjem u infrastrukturu direktno unapređuje kvalitet života građana. Posebno mi je drago što ćemo i u narednom periodu zajednički raditi na projektima koji doprinose zelenoj agendi, procesima dekarbonizacije i zaštiti životne sredine. Nadamo se da ćemo u budućnosti, zajedno sa Evropskom unijom i drugim partnerima, nastaviti realizaciju razvojnih i inovativnih projekata u oblasti energetike, jer KfW ostaje u potpunosti otvoren za sve vidove saradnje koji vode ka održivijem i efikasnijem energetskom sistemu Beograda - zaključio je Sandhop.

Napredak sistema i predstavljanje kapitalnog projekta

Direktor Vanja Vukić naglasio je da je ova grejna sezona jedna od najstabilnijih i najuspešnijih, sa minimalnim brojem kvarova i pritužbi potrošača, što dokazuje da ulaganja u modernizaciju daju vidljive rezultate.

Predstavljen je i kapitalni projekat, nova toplana u okviru kompleksa Ekspo 2027, čija će izgradnja biti završena do 31. marta. Realizacija ovog projekta za „Beogradske elektrane“ predstavlja istorijski trenutak, jer će Beograd dobiti potpuno novu toplanu prvi put još od 1987. godine.

Novi energetski objekat biće opremljen savremenim trigenerativnim postrojenjem koje omogućava istovremenu proizvodnju električne, toplotne i rashladne energije, čineći sistem efikasnijim i održivijim.