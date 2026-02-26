Slušaj vest

Prema jednom izvoru citiranom u izveštaju, Islamska Republika će se obratiti Trampovoj "sklonosti ka sklapanju dogovora" i ponuditi "bonancu", odnosno izvor bogatstva Sjedinjenim Državama, uključujući investicije u njihove velike naftne i gasne industrije.

"Takva ponuda bi bila posebno usmerena na Trampa, velika ekonomska bonanca u nafti i gasu i rudarskim pravima, kritičnim mineralima i sve to", kaže izvor za FT.

Američki zvaničnik kaže za publikaciju da Amerikanci još uvek nisu dobili ekonomski predlog od Irana.

"O tome nikada nije bilo reči. Predsednik SAD Donald Tramp je jasno stavio do znanja da Iran ne može imati nuklearno oružje niti kapacitet da ga napravi", kaže zvaničnik.

Drugi izvor kaže da Iran izvlači lekcije iz situacije u Venecueli, gde su SAD tražile pristup ogromnim rezervama nafte zemlje nakon što su prošlog meseca u noćnom napadu zarobile njenog predsednika.

Naredna runda pregovora zvaničnika Irana i SAD najavljena je za danas u Ženevi, a očekuje se da će se američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, savetnik i zet američkog predsednika Donalda Trampa, sastati sa iranskim minsitrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem kako bi razgovarali o iranskom detaljnom predlogu za nuklearni sporazum.

Pregovori se vode o iranskom nuklearnom programu, a Tramp je više puta upozorio da će upotrebiti vojnu silu, ako se ne pronađe rešenje diplomatskim putem.