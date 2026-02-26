Slušaj vest

U istorijskom gradu Gent nalazi se pab De Dulle Griet, poznat po jednoj od najvećih ponuda piva u gradu – tamo možete birati između više od 500 vrsta. Ipak, ono po čemu je ovaj bar posebno poznat jeste način posluživanja kućnog specijaliteta.

Belgija se smatra jednom od najvažnijih pivskih zemalja na svetu. Pivo je duboko ukorenjeno u svakodnevni život, gastronomiju i društvenu kulturu, a belgijsku pivsku tradiciju prepoznao je i UNESCO. Belgijski pivari poznati su po inovativnosti i eksperimentisanju. Pored klasičnih stilova, proizvode se trapistička piva (manastirska), lambici (spontano fermentisana), gueuze (mešavina lambika), kao i voćna piva i brojne kraft varijacije sa različitim vrstama kvasca, dodacima i posebnim metodama fermentacije. Upravo ta kombinacija tradicije i kreativnosti Belgiji daje reputaciju jedne od najraznovrsnijih pivskih scena u Evropi. Terase barova pune su tokom cele godine, a ispijanje piva u prepodnevnim satima ne smatra se neobičnim, već delom opuštenog životnog ritma. Jedna od posebnosti belgijske pivske kulture jeste način posluživanja – gotovo svaka pivara ima sopstvenu, posebno dizajniranu čašu namenjenu tačno određenom pivu, a posluživanje se smatra gotovo jednako važnim kao i samo kuvanje piva.

Dulle Griet u Gentu

U istorijskom gradu Gentu nalazi se pab De Dulle Griet, poznat po jednoj od najvećih ponuda piva u gradu – tamo možete birati između više od 500 vrsta. Ipak, ono po čemu je ovaj bar posebno poznat jeste način posluživanja kućnog specijaliteta. Reč je o pivu Max van het Huis, koje dolazi u svetloj i tamnoj varijanti, sa udelom alkohola od 7,5 odsto. Pivo se služi u ogromnoj čaši zapremine 1,2 litra, u obliku izduženog tulipana postavljenog u drveni stalak.

Zbog vrednosti i veličine čaše, gost koji naruči ovo pivo mora da ostavi jednu cipelu kao depozit. Nakon što poručite pivo, konobar će cipelu staviti u korpu koja visi sa plafona, a dobićete je nazad kada vratite čašu neoštećenu. U slučaju nezgode, ili ako poželite da je kupite kao suvenir, platićete je 90 evra.

Luda Meg

Pab deli ime sa Ludom Meg (Dulle Griet), srednjovekovnim topom velikog kalibra koji je nastao u Gentu krajem 15. veka. Pripadao je caru Maksimilijanu I krajem 15. veka i mogao je da ispaljuje kamene kugle teške 330 kilograma na udaljenost od nekoliko stotina metara. Top je nazvan po legendarnoj flamanskoj ratnici za koju se govorilo da je kao oružje koristila veliku gvozdenu kuglu.

Godine 1452. grad Gent koristio je ovaj veliki top u bici kod grada Oudenaarde. Međutim, kada su morali da se povuku, top je ostao tamo i preuzeli su ga neprijatelji. Tek mnogo godina kasnije vraćen je nazad u Gent. Danas ga možete videti izloženog u blizini trga Vrijdagmarkt, u starom delu grada.