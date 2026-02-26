Slušaj vest

Prošla godina donela je rast prodaje polovnih automobila u Srbiji, a početak 2026. bio je idealan trenutak da proverimo kakva su očekivanja kupaca i prodavaca za period pred nama. Istraživanje sajta Polovni automobili, sprovedeno među više od 8.000 korisnika i oko 100 profesionalnih trgovaca, pokazalo je da kupci i prodavci u ovu godinu ulaze racionalno, uz dozu opreznosti. Kupci ostaju usmereni na proverena vozila i povoljan trenutak za kupovinu, dok prodavci najveću pažnju posvećuju troškovima nabavke. Upravo odnos ova dva faktora u velikoj meri će oblikovati dinamiku tržišta polovnjaka u mesecima koji dolaze.

Interesovanje za polovnjake ne jenjava

Prodaja polovnih automobila iz uvoza porasla je u prošloj godini za nešto manje od 10%, a sudeći prema rezultatima ankete, interesovanje za kupovinu polovnjaka u ovoj godini ostaće na zavidnom nivou. Oko 27% ispitanika navelo je da će sigurno kupiti automobil tokom ove godine, dok još 29% njih kaže da će to verovatno učiniti. Zanimljivo, 26% učesnika ankete i dalje razmatra tu mogućnost, što ukazuje na značajan prostor da se deo neodlučnih kupaca aktivira u zavisnosti od ponude i kretanja cena na tržištu.

Istovremeno, pozitivni signali dolaze i sa strane prodavaca. Trgovci u dobroj meri (35% učesnika istraživanja) očekuju stabilan nivo prodaje u narednom periodu. Ipak, deo ispitanika, oko 29% njih, ne želi da se upušta u konkretnije prognoze, jer očekuje da će stanje na tržištu pratiti određena doza neizvesnosti.

Stanje i istorija održavanja ubedljivo najvažniji faktor pri izboru

Anketa sprovedena na više od 8.000 posetilaca sajta Polovni automobili još jednom je potvrdila da su kupci danas sve bolje informisani i da su im veoma važni transparentni podaci o vozilu. Konkretno, gotovo polovina ispitanika izdvaja tehničko stanje i istoriju vozila kao presudan kriterijum pri kupovini polovnjaka. Starost i kilometraža nalaze se na drugom mestu, dok, možda pomalo iznenađujuće, cenu kao primarni faktor navodi manje od 20% ispitanika. Troškovi održavanja i potrošnja goriva imaju znatno manji uticaj na odluku. Dakle, dobar deo kupaca je spreman da plati i više, ali pod uslovom da tačno znaju „šta dobijaju“ za uložen novac.

Ipak, kod većine građana krajnju odluku o tome koji automobil će kupiti određuje budžet. A sudeći po rezultatima istraživanja, kupci većinski nisu spremni na ozbiljnija ulaganja prilikom kupovine polovnog automobila. Tako je čak 40% učesnika ankete navelo da bi za polovan automobil izdvojilo do 5.000 evra, dok još 25% planira budžet između 5.000 i 8.000 evra. Samo 8% anketiranih korisnika sajta Polovni automobili spremno je da plati polovnjak između 12.000 i 15.000 evra, dok se 11% ispitanika izjasnilo da bi išlo i preko granice od 15.000 evra.

Sličnu sliku vide i trgovci: prema njihovom iskustvu, oko 39% kupaca najčešće raspolaže budžetom do 5.000 evra, a 28% između 5.000 i 8.000 evra.

Kupci čekaju niže cene, prodavci gledaju troškove uvoza

Na pitanje šta bi ih najviše podstaklo da se u 2026. godini odluče za kupovinu polovnjaka, kupci najčešće navode pad cena vozila na auto-placevima (oko 40%). Na drugom mestu je veće poverenje u prodavca i tačnost dostupnih podataka o vozilu (29%), što dodatno potvrđuje značaj transparentnosti. Niže cene goriva i troškova korišćenja motivisale bi 11 % ispitanika, mogućnost legalne test-vožnje 10%. Sa druge strane, profesionalni trgovci kao najveći izazov na tržištu polovnih automobila vide troškove prilikom samog uvoza – 42% učesnika ankete. Sledi stabilnije ekonomsko okruženje, a pomalo iznenađujuće, manje od 20% profesionalnih prodavaca smatra da bi pad nabavnih cena u inostranstvu dodatno podstakao prodaju polovnjaka. Legalna test vožnja i provera vozila (8%) i povoljniji uslovi finansiranja (5%) imaju manji uticaj u percepciji prodavaca.

Očekivanja o daljem kretanju cena polovnjaka

Na kraju, kada je reč o predviđanju kretanja cena tokom ove godine, rezultati ankete su prilično izbalansirani. Najveći deo ispitanika, njih 28%, očekuje dalji rast cena polovnih automobila, ali istovremeno 24% očekuje blagi pad cena. Stagnaciju predviđa 23% učesnika, dok 18% njih navodi da u ovom trenutku ne može pouzdano da proceni dalja kretanja.

U poređenju sa kupcima, koji u većoj meri priželjkuju pad cena, očekivanja prodavaca su za nijansu opreznija. Na pitanje o kretanju cena u 2026. godini, trgovci najčešće prognoziraju stagnaciju (34%), dok 31% očekuje rast cena. Blagi pad predviđa nešto više od 15% učesnika ankete.

Ovi rezultati ukazuju na to da kupci pažljivo prate tržište i ostavljaju prostor za različite scenarije razvoja situacije, ali i da ni kupci, ni profesionalni trgovci ne očekuju nagle i veće promene cena tokom 2026. godine.