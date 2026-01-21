Slušaj vest

Jedan od automehaničara otkrio je koji je polovni automobil najbolja opcija za vozače koji žele pouzdano vozilo i što ređe odlaske kod majstora. Reč je o Paulu Lucasu, cenjenom stručnjaku iz sveta automobila, koji kao svoj prvi izbor izdvaja Ford Focus star oko 20 godina

Lucas ističe da zbog te odluke nema nikakvo kajanje i da upravo taj model preporučuje svima koji traže kvalitetan i dugotrajan polovni automobil. Proizvodnja kultnog Ford Focusa obustavljena je prošle godine, nakon što su ranije sa tržišta povučeni modeli Mondeo i Fiesta.

U izjavi za britanski Daily Mail, Lucas je naglasio da mu je Ford Focus prve generacije (Mk1) sa 1,6-litarskim motorom pravi primer pouzdanosti. Kako navodi, automobil je konstruisan u vreme kada nisu postojali brojni nepotrebni elektronski sistemi.

- Ima klasično paljenje na ključ, a ne dugme. Svoj primerak sam kupio pre 15 godina za 500 funti i ni u jednom trenutku se nisam pokajao - rekao je on.

Model Mk1

Prva generacija Focusa bila je jedan od ključnih Fordovih modela i osnova za sve kasnije verzije. Još 1999. godine ponela je titulu Evropskog automobila godine, a u tom periodu bila je i među najprodavanijim vozilima na tržištu.

I danas ovaj automobil predstavlja prihvatljivu opciju za kupce sa manjim budžetom. Na oglasnim platformama poput AutoTradera može se naći po ceni nešto višoj od 1.000 funti. Stručnjaci sa sajta WhatCar? navode da su rezervni delovi za Focus modele proizvedene od 1998. do 2004. godine lako dostupni, što znatno pojednostavljuje održavanje.

- Ovi automobili su podjednako pouzdani kao i većina vozila slične starosti i cenovnog ranga. Na putevima ih ima u velikom broju, gotovo svaki servis ima iskustva s njima, a popravke su relativno jednostavne. Uz široku ponudu novih i polovnih delova, održavanje ne bi trebalo da predstavlja ozbiljan problem - poručuju stručnjaci.