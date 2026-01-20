Radnicima se zadaje da promene deklaracije i datume na proizvodima

Slušaj vest

Korisnik Tvitera je objavio video u kojem se vidi da se u nemačkim marketima prodaju klipovi kukuruza bez zrna, potpuno osušeni. Mnogi su bili iznenađeni razlogom prodaje, a dodatni šok je izazvala cena, 15 komada košta čak 10 evra (na sniženju 8 evra).

- U Nemačkoj se prodaju ostaci klipa kukuruza. Komiljka, kočanjka ili čutka, kako se već u različitim delovima Srbije zove. Pakovanje od 15 komada za 8€ - napisao je muškarac u objavi na Tviteru. Ispod objave odmah su počeli komentari:

- Čemu služi, za potpalu? Malo preskupo za to, Par komada 10 evrića, mašala, Imam u selu skoro šleper ovoga, nisam ni znao da sam milioner, Odlično je za potpalu, Auu da se oparim konačno - samo su neki od njih.

Iako se na pakovanju jasno navodi da se suvi klipovi koriste za potpalu, mnogi su se pitali čemu još služe. Jedan korisnik Tvitera je objasnio da imaju više namena:

- Korišćeni su za: zatvaranje balona i flaša sa rakijom kao čep, loženje vatre, roštilj, a posle lože odlični za pečenje jagnjeta na ražnju, umesto riblje četke, u toaletu, a kada se ostruže, paperjaste trošice su se koristile i kao cigare.

Ovi klipovi kukuruza se uglavnom koriste za potpalu.

- Uz pomoć klipa kukuruza možete zapaliti vatru za samo nekoliko minuta. Dovoljno je da stavite klip u roštilj, zapalite ga na vrhu i dodate još drva ili uglja, za kratko vreme plamen je spreman. Klip sagoreva posebno dugo, do 12 minuta, i pogodan je i kao upaljač za kamin - navode prodavci na nemačkim sajtovima.