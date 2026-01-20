Slušaj vest

Određeni broj vozača u Nemačkoj bio je u obavezi da zameni svoju vozačku dozvolu najkasnije do 19. januara 2026. Oni koji to nisu učinili, nakon tog datuma više nemaju važeći dokument i, ukoliko upravljaju vozilom, izlažu se mogućnosti novčane kazne.

Proces zamene vozačkih dozvola u Nemačkoj traje već godinama, pri čemu rokovi zavise od godine rođenja vozača, kao i od datuma izdavanja dozvole. Ova obaveza proističe iz EU direktive 2006/126/EZ, čiji je cilj uvođenje jedinstvene i sigurnije vozačke dozvole otporne na falsifikovanje. Nemačke vlasti su zamenu sprovele postepeno kako bi se izbegla preopterećenost administrativnih službi.

Iako istekom roka stara dozvola ne oduzima automatski pravo na upravljanje vozilom, ona se smatra nevažećom. U slučaju da dokument nije blagovremeno zamenjen, vozači mogu biti sankcionisani.

Prema važećim propisima, zamena je obavezna za sve vozačke dozvole izdate između 1999. i 2001. godine, pod uslovom da su izdane nakon 1. januara 1999. Za dozvole starijeg datuma primenjuju se drugačiji kriterijumi, koji zavise od godišta vozača.

Ukratko, svako ko posle 19. januara 2026. bude vozio sa starom vozačkom dozvolom kojoj je istekao rok, može biti kažnjen prekršajnom kaznom u iznosu od oko 10 evra. Takođe, takva dozvola u inostranstvu možda neće biti prihvaćena, što može dovesti do problema tokom putovanja ili prilikom iznajmljivanja automobila.