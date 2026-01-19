Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će, preko Banke Poštanska štedionica, sutra i prekosutra biti isplaćena redovna i privremena novčana naknada za decembar 2025. godine.
Novčanik
Sutra i preksutra leže uplata na račune: NZS isplaćuje naknade za decembar
Slušaj vest
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak, 20. januara.
Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu, 21. januara 2026. godine, navodi se u saopštenju.
Biznis Kurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši