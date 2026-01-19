Slušaj vest

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak, 20. januara.

Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu, 21. januara 2026. godine, navodi se u saopštenju.

Biznis Kurir/Telegraf

