OVA GRUPA GRAĐANA DANAS DOBIJA NOVAC: Evo gde se vrši isplata
Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) saopštila je da počinje sa isplatom redovnih i privremenih novčanih naknada za mesec novembar 2025. godine.
Kako se navodi u zvaničnom obaveštenju, isplata se vrši preko Banke Poštanska štedionica, a novac će korisnicima biti na raspolaganju tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena danas, u petak, 19. decembra.
Isplata privremene novčane naknade, namenjene licima koja žive na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, kao i onima koji borave izvan te teritorije, biće realizovana sutra, u subotu, 20. decembra 2025. godine.
