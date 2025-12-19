Slušaj vest

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) saopštila je da počinje sa isplatom redovnih i privremenih novčanih naknada za mesec novembar 2025. godine.

Kako se navodi u zvaničnom obaveštenju, isplata se vrši preko Banke Poštanska štedionica, a novac će korisnicima biti na raspolaganju tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena danas, u petak, 19. decembra.