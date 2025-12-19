Slušaj vest

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) saopštila je da počinje sa isplatom redovnih i privremenih novčanih naknada za mesec novembar 2025. godine.

Kako se navodi u zvaničnom obaveštenju, isplata se vrši preko Banke Poštanska štedionica, a novac će korisnicima biti na raspolaganju tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena danas, u petak, 19. decembra.

Isplata privremene novčane naknade, namenjene licima koja žive na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, kao i onima koji borave izvan te teritorije, biće realizovana sutra, u subotu, 20. decembra 2025. godine.

Ne propustiteDruštvoREZULTAT KOJIM TREBA DA SE PODIČIMO: Ministarka Stamenkovski prilikom obeležavanja 104 godinе rada NSZ istakla šta su prioriteti (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-12-16 at 15.43.02 (2).jpeg
InfoBizNSZ obeležila 104 godine: Reforma, digitalizacija i jače partnerstvo s privredom u fokusu
Milan Bosnic NSZ 00.JPG
InfoBizNAJTRAŽENIJE ZANIMANJE U SRBIJI PREMAŠILO I PROGRAMERE! Poslodavci vape za ovim radnicima, evo ko im najviše treba
profimedia0335840619.jpg
DruštvoSrbija - zemlja rada, truda, marljivosti i znanja: Ministarka Đurđević Stamenkovski se sastala sa predstavnicima filijala Nacionalne službe za zapošljavanje
Screenshot 2025-06-16 164504.jpg