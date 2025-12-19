Slušaj vest

Nazire se epilog krize u Naftnoj industriji Srbije (NIS) nakon što je uvođenja američkih sankcija našoj naftnoj kompaniji. Pregovori oko kupovine većinskog paketa akcija kompanije koja u rukama Rusa ulaze u završnu fazu. Kako se moglo čuti u javnosti najozbiljniji kandidat je energetski gigant iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kompanija ADNOC.

Ova kompanija je već napravila revoluciju i veliki korak ka jačanju svoje pozicije na globalnoj energetskoj mapi. Najveći proizvođač nafte u UAE obezbedio je čak 11 milijardi dolara za finansiranje buduće proizvodnje prirodnog gasa sa morskih polja u blizini obale Abu Dabija, objavio je Blumberg.

Reč je o projektima Hail i Gaša, koji bi, prema planovima, trebalo da budu pušteni u rad do kraja ove decenije. Kada proizvodnja dostigne puni kapacitet, sa ovih polja bi se dnevno moglo dobijati oko 1,8 milijardi standardnih kubnih stopa gasa, što predstavlja značajan doprinos energetskim ambicijama UAE.

Učvršćuju pozicije

ADNOC je dodatno učvrstio kontrolu nad gasnom koncesijom Gaša nakon što je ruski Lukoil u novembru preneo svoj udeo od 10 odsto. Time je kompanija iz Emirata povećala svoj vlasnički udeo na čak 80 procenata, potvrdio je portparol ADNOK-a.

Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Povlačenje Lukoila sa projekta dolazi u trenutku pojačanog pritiska Zapada, s obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države zapretile sankcijama firmama koje nastavljaju saradnju sa ruskom kompanijom zbog rata u Ukrajini. To je, kako se navodi, nateralo Lukoil da se oslobodi dela svoje imovine u inostranstvu.

Zanimljivo je da se upravo ADNOC nalazi među kompanijama koje pokazuju interesovanje za kupovinu međunarodne imovine ruskog energetskog giganta, što dodatno potvrđuje ambiciju Emirata da prošire svoj energetski uticaj van granica zemlje.

Finansiranje za razvoj gasnih projekata dogovoreno je u saradnji sa međunarodnim partnerima, među kojima su italijanska Eni i tajlandska kompanija PTT Exploration & Production. U organizaciji prikupljanja sredstava učestvovalo je više od desetak banaka, kako iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, tako i iz inostranstva, što svedoči o velikom poverenju finansijskog sektora u ove projekte.

Petogodišnji plan

Sve ovo uklapa se u znatno širu investicionu strategiju ADNOC-a. Kompanija je prošlog meseca najavila petogodišnji plan kapitalnih ulaganja vredan čak 150 milijardi dolara. Značajan deo tog novca biće usmeren na povećanje proizvodnih kapaciteta sirove nafte, sa ciljem da do 2027. godine dostignu proizvodnju od pet miliona barela dnevno.

Paralelno sa tim, ADNOC intenzivno ulaže i u razvoj proizvodnje prirodnog gasa. Ovaj segment ima posebnu važnost za Ujedinjene Arapske Emirate, koji planiraju da do kraja decenije postanu potpuno samoodrživi kada je reč o snabdevanju gasom, čime bi dodatno ojačali svoju energetsku bezbednost.

ADNOC je inče u prvom redu, kompanija sa više od 400 milijardi dolara prihoda godišnje na svetskom nivou.