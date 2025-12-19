Slušaj vest

Ipak, nova analiza pokazuje da i dalje postoje evropske destinacije na kojima se može skijati znatno povoljnije nego što se misli.

Sprovedeno je istraživanje o cenama na čak 32 popularna evropska skijališta u devet zemalja koje Britanci najčešće posećuju tokom zime. Analizirane su destinacije u Francuskoj, Italiji, Austriji, Švajcarskoj, Andori, Bugarskoj, Norveškoj i Finskoj.

Iako na listi nema skijališta iz Srbije i Bosne i Hercegovine, podaci su korisni svima koji planiraju zimovanje u zapadnoj Evropi.

Šta je sve ulazilo u obračun

U istraživanju su upoređivane cene:

ski-pasova

iznajmljivanja ski-opreme

časova skijanja

obroka i pića na stazi

Na osnovu toga izračunat je prosečan nedeljni trošak boravka, bez uračunatih troškova puta i hotelskog smeštaja.

Foto: Slovenia info

Najjeftinije skijalište za odrasle

Skijalište Bardonekija, na severozapadu Italije, proglašeno je najpovoljnijom destinacijom za odrasle skijaše među svim analiziranim lokacijama. Iako su cene porasle za 10,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, nedeljni trošak za jednu odraslu osobu iznosi 601 funtu, odnosno oko 685 evra.

Za četvoročlanu porodicu, boravak u Bardonekiji košta oko 1.984 funte, odnosno približno 2.259 evra, što je svrstava i među najpovoljnije opcije za porodično skijanje.

Italijani dominiraju listom povoljnih destinacija

Studija je pokazala da se italijanska skijališta masovno nalaze među najjeftinijima u Evropi. Passo Tonale, u regionu Trentino, proglašen je najpovoljnijim izborom za porodice, jer deca mlađa od osam godina dobijaju besplatne ski-karte kada skijaju u pratnji odraslih.

Trošak nedeljnog boravka za četvoročlanu porodicu u Passo Tonaleu iznosi oko 1.797 funti, odnosno 1.955 evra.

Foto: Marco Alpozzi/LaPresse

Među deset najpovoljnijih destinacija našli su se i:

Sauze, Sestriere, Cervinia, Kronplatz i La Thuile.

Najjeftinija skijališta za odrasle u 2026. godini:

Bardonecchia (Italija)

Borovec (Bugarska)

Geilo (Norveška)

Bansko (Bugarska)

Sauze (Italija)

Sestriere (Italija)

Le Corbier (Francuska)

Cervinia (Italija)

Kronplatz (Italija)

La Thuile (Italija)

Foto: Profimedia

Slovenija među povoljnim porodičnim opcijama

Na listi porodičnih destinacija našla se i Kranjska Gora u Sloveniji. Ova destinacija je pala sa drugog na četvrto mesto u odnosu na prethodnu godinu, ali i dalje važi za jednu od povoljnijih opcija. Nedeljni trošak za četvoročlanu porodicu iznosi oko 2.117 funti, odnosno približno 2.480 evra.

Najjeftinija porodična skijališta u 2026. godini:

Passo Tonale (Italija)

Bardonecchia (Italija)

Bansko (Bugarska)

Kranjska Gora (Slovenija)

Beitostølen (Norveška)

Geilo (Norveška)

Pyhä (Finska)

Arinsal (Andora)

Sestriere (Italija)

La Thuile (Italija)