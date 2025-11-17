Slušaj vest

Uoči otvaranja zimske sezone, situacija u Alpima postaje sve napetija. Skijališta i hoteli u Švajcarskoj i Austriji suočavaju se sa ozbiljnim manjkom radne snage, a nekoliko hiljada radnih mesta ostaje nepopunjeno. Samo u Graubindenu i Berner Oberlandu procenjuju da će sezonu dočekati sa oko pet odsto manjka kvalifikovanih radnika, dok u Valisu očekuju deficit između pet i deset odsto.

Dok se Švajcarska bori sa pronalaženjem osoblja, Austrija je preuzela inicijativu i pokrenula snažnu kampanju zapošljavanja radnika iz drugih zemalja EU. Nude odlične uslove, plate od oko 3.000 evra i besplatan smeštaj u skijalištima.

Najviše nedostaje konobara i drugog uslužnog osoblja, a najkritičnije je u Koruškoj i Štajerskoj, gde su mnogi oglasi i dalje otvoreni. Radnici se najčešće regrutuju preko mreže Eures i nacionalnih službi za zapošljavanje, a stižu iz Rumunije, Španije i drugih članica EU.

Ovo su uslovi

Uslovi za prijavu su relativno blagi: osnovno znanje engleskog (B1) ili nemačkog (A2), ljubaznost i sklonost timskom radu. Brojni austrijski hoteli nude besplatne sobe sa kupatilom, Wi-Fi-jem i televizorom, a neretko i besplatne ili snižene ski-karte, kao i pristup fitnes i velnes centrima. Radnicima iz EU nije potrebna posebna radna dozvola, a rad mogu da počnu odmah; jedino se boravci duži od tri meseca moraju prijaviti.

Švajcarska po platama i dalje ostaje ispred. Minimalna plata u ugostiteljstvu iznosi 3.700 franaka, dok je tokom probnog roka 3.400 franaka, što je i dalje više od onoga što nudi Austrija.

Uz to, mnogi švajcarski hoteli nude povoljniju ili besplatnu hranu, popuste na spa, masaže, fitnes i druge sadržaje, a ponegde zaposleni imaju i besplatan pristup velnes centrima. Nudi se i skraćena radna nedelja, bolje regulisano radno vreme i smeštaj za osoblje, mada najčešće uz naknadu.

Prisiljeni na rezove

Uprkos povoljnim uslovima, stotine radnih mesta ostaju prazna. Hotelski sektori u planinskim oblastima već pripremaju krizne mere kako bi rasteretili zaposlene, a da gosti to ne osete.

„Smanjujemo broj jela na meniju”, kaže Štefan Grosniklaus, predsednik udruženja hotelijera Berner Oberlanda. „Važno je da kvalitet i odnos cene i usluge ostanu na nivou, a da hrana stigne na vreme do gosta“, rekao je za Blick.

Hoteli se oslanjaju na iskustva iz prethodnih sezona. Neki objekti privremeno zatvaraju pojedine kuhinje, pa se gosti poslužuju u jednom restoranu u okviru kompleksa, dok se u drugim slučajevima sarađuje sa obližnjim restoranima kako bi se smanjilo opterećenje zaposlenih.