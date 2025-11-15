Slušaj vest

Pančevačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), uz podršku Gradske uprave Pančeva, organizuje Sajam zapošljavanja koji će se održati 20. novembra, saopštila je NSZ.

Sajam će biti otvoren od 11 do 13 časova u sali Mesne zajednice „Centar“, u Ulici Maksima Gorkog 25 u Pančevu.

Poslodavcima će na događaju biti obezbeđena besplatna usluga profesionalne selekcije kandidata, kao i mogućnost korišćenja različitih finansijskih olakšica prilikom zapošljavanja.

Nezaposlene osobe zainteresovane za učešće treba da se obrate svom savetniku za zapošljavanje kako bi bile evidentirane i dobile sve potrebne informacije.

U okviru priprema za sajam, učesnicima je dostupna obuka za aktivno traženje posla, uključujući i onlajn platformu Nacionalne službe za učenje. Kroz obuku mogu usavršiti pisanje radne biografije (CV) i bolje se pripremiti za razgovor za posao.