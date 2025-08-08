Slušaj vest

Dok rudari, među kojima je sve više žena, obeležavaju svoj dan, suočavaju se sa brojnim izazovima – od nedostatka mlade radne snage do rada u teškim uslovima. Ipak, njihova posvećenost ostaje temelj energetske stabilnosti zemlje. Od rudarskog hleba u Srbiji živi oko 30.000 ljudi.

Radnici odlaze, mladi ne dolaze

Miloš Vesić, predsednik Sindikata rudnika "Rembas" Resavica, objašnjava da je ranije prirodni odliv radnika bio kompenzovan zapošljavanjem novih ljudi, ali da to više nije slučaj.

"Sto ljudi nam ode u penziju, a niko nov ne dođe. Ne očekujemo da će mladi dolaziti, ali je važno da bar zadržimo ove koji su već tu", dodaje Vesić.

Radnici konstantno odlaze u penziju, a mladih ni od korova Foto: Profimedia

Rudar je specifično zanimanje – bez tima nema rezultata

U svim rudnicima danas je svečano uz sećanja na početke rudarenja: EPS-ovi rudari tradicionalno se sastaju kod Spomen-obeležja rudaru u Starom Kostolcu. U rudnicima Ziđina u Boru i Majdanpeku uz proslavu i nagrade najboljim radnicima.

"Rudar je specifično zanimanje – ne možete obavljati zadatke sami. Potreban je tim, a ako je tim dobar, rezultati su zagarantovani", navodi Darko Stanković, najbolji rudar u rudniku "Ziđin Koper Srbija".

Za prvih šest meseci ove godine EPS je u rudarski sektor uložio 8,2 milijardi dinara Foto: EPS

Žene u rudarstvu – ponos i posvećenost

U Rudniku kod Gornjeg Milanovca, gde je bila i centralna ovogodišnja proslava Dana rudara Srbije, otvorili su vrata za posetioce i pored priznanja najboljem rudaru, dodeljuju i titulu najbolje radnice, jer u kolektivu imaju i 10 odsto žena.

"Moj otac je radio ovde kao rudar i igrom slučaja vratila sam se posle završene škole i zaposlila. Čast mi je i ponos da sam deo ovog kolektiva", navodi Tatjana Belić, najbolja radnica za 2025. u Rudniku Gornji Milanovac.