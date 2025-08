Rudarstvo u Srbiji nije samo industrija – to je nasleđe uklesano u stene i istoriju srpskog naroda. To je poziv ispisan znojem generacija koje su, vekovima unazad, svojim rukama gradile temelje privrede, društva i budućnosti. Od prvih tragova rudarstva u neolitskim iskopinama i rimskim rudnicima, pa sve do savremenih, visokotehnoloških postrojenja kakva danas postoje u srcu istočne Srbije – činjenice su da je naša zemlja oduvek bila bogata ne samo rudama, već i rudarima: hrabrim, posvećenim i dostojanstvenim ljudima.