Pristiglo 451.404 prijava za legalizaciju! Ne janjava interesovanje građana za upis objekata po zakonu "Svoj na svome"
Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) u do subote, 27. decembra u 19 časova stigle su 451.404 prijave za legalizaciju.
Za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome" i ima nezapamćeni odziv građana. Mnogi od njih decenijama isu mogli da upišu svoje kuće i stanove na svoje ime.
Prijava neupisanih objekata na osnovu počela je 8. decembra i trajeće do 5. februara.
Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije.
Biznis Kurir/ Blic.rs