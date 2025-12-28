Slušaj vest

Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) u do subote, 27. decembra u 19 časova stigle su 451.404 prijave za legalizaciju.

Za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome" i ima nezapamćeni odziv građana. Mnogi od njih decenijama isu mogli da upišu svoje kuće i stanove na svoje ime.

Prijava neupisanih objekata na osnovu počela je 8. decembra i trajeće do 5. februara.