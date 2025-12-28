Slušaj vest

Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) u do subote, 27. decembra u 19 časova stigle su 451.404 prijave za legalizaciju

Za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome" i ima nezapamćeni odziv građana. Mnogi od njih decenijama  isu mogli da upišu svoje kuće i stanove na svoje ime.

Prijava neupisanih objekata na osnovu počela je 8. decembra i trajeće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije.

Biznis Kurir/ Blic.rs

Ne propustiteNekretnineAdvokat rešava dileme: Kako legalizovati nekretninu sa više vlasnika ili nadogradnju
Loznica legalizacija
NekretnineNenad Đorđević: Legalizacija rešava veliki problem
Nenad Djordjević (1).JPG
NekretnineIstorijska odluka koja je promenila Srbiju: Rešava se višedecenijski problem, građani širom zemlje napokon će biti na svome
Plaćanje, građevina legalizacija
NekretnineViše od 420.000 prijava! Za upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome" interesovanje i dalje veliko
Aleksandra Sofronijević legalizacija Zemun (29).jpg