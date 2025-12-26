Slušaj vest

Nelegalna gradnja objekata, takozvana divlja gradnja, predstavlja veliki problem u našoj zemlji od početka šezdesetih godina prošlog veka. Nelegalno izgrađeni objekti i njihovi fizički delovi počinju da se prodaju, a građani se odlučuju na kupovinu ovakvih nepokretnosti zbog njihove cene, bez obzira na pravnu nesigurnost koju ovakva kupovina izaziva. Republika Srbija sredinom devedesetih godina prošlog veka donosi prvi propis koji treba da uredi ovu oblasti i izvrši legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata. Od tada su donesena još tri zakona kojima je trebalo da se izvrši legalizacija objekata, ali su rezultati bili vrlo nezadovoljavajući. U prethodnih trideset godina je legalizovano tek nešto više od 300.000 objekata na teritoriji Republike Srbije.

Rešavanje višedecenijskog problema

Usvajanjem Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima država želi da na pojednostavljen način evidentira i upiše pravo vlasništva na nepokretnostima i da konačno reši višedecenijski problem, zbog kojeg danas na teritoriji Republike Srbije postoji oko 2,1 milion objekata izgrađenih bez građevinske dozvole i oko 2,7 miliona objekata koji su legalni, a u Katastar nepokretnosti nisu upisana prava nad njima. Pored toga što će se pravna sigurnost vlasnika nepokretnosti znatno poboljšati, građani koji upišu pravo svojine nad nepokretnostima u Katastar nepokretnosti na osnovu ovog zakona, moći će da raspolažu svojom imovinom, da je stave u pravni promet, tj. da je prodaju ili izdaju u zakup.

Rast ponude na tržištu nekretnina