Masovna legalizacija pod parolom "Konačno svoj na svome" otvorila je i novo važno pitanje, porez na imovinu za objekte koji godinama postoje, a nikada nisu uvedeni u sistem. Koliko je pravno izvodljivo retroaktivno oporezivanje, od kog trenutka bi se računao porez i kakvi su rokovi zastarelosti i dokazi da objekat postoji, pitanja su na koja su odgovorili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", poreski savetnik Aleksandar Vasić i stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović.

Vasić kaže da zapravo nije reč o retroaktivnoj naplati.

- Porez na imovinu bi trebalo da se naplaćuje i taj Zakon nije menjan. Ovde se radi o tome da određeni broj vlasnika nepokretnosti ili korisnika nepokretnosti nisu oporezovani. U tom kontekstu se primenjuje Zakon o porezu na imovinu koji ih obavezuje na plaćanje poreza.

Foto: Kurir Televizija

Objasnio je i šta tačno obuhvata plaćanje poreza na imovinu, osvrćući se i na nelegalnu.

- Porez na imovinu se plaća po samoj činjenici da posedujete neku imovinu, oporezuje se ekonomska snaga poreskog obveznika. Ono što je dobro u svemu ovome je što će država napokon, ako ovaj Zakon zaživi, uspostaviti evidenciju - rekao je on i dodao:

- Zakon predviđa da se porez na imovinu plaća od momenta sticanja prava svojine u prvom momentu, a porez na imovinu se utvrđuje od momenta početka korišćenja, odnosno omogućavanja korišćenja na bilo koji način, a načini za dokazivanje su oni koji se mogu dokumentovati.

Foto: Kurir Televizija

Pašanović objašnjava da se ovaj predlog Zakona najpre odnosi na evidenciju.

- Ovo nije Zakon o legalizaciji, već o evidenciji. Cilj je da se evidentira imovina i da se umreži vlasnik. Tako se nastavlja proces do potpune legalizacije.

O procesu retroaktivne naplate poreza rekao je:

- Ne verujem da će biti previše retroaktivne naplate. Objekti koji su u procesu iznose veliki broj, ne treba plašiti ljude da ne ulaze u proces ozakonjenja. Mislim da je tendencija zakonodavca ovde bila da napravi preciznu evidenciju. Zastrašujuća je količina nelegalnih objekata, mi tim problemom treba da se bavimo. Čim pre uđite u ovaj proces da bi sve moglo i ranije da se završi.

DA LI ĆE VLASNICI NELEGALNIH OBJEKATA MORATI RETROAKTIVNO DA PLATE POREZ? Detalji predloga Zakona - kako dokazati od kad ste korisnik i od kad bi se računao dug Izvor: Kurir televizija

