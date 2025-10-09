Konsultantkinja za prodaju nekretnina Maja Tasić otkriva najčešće greške kupaca, zašto je lokacija važnija od kvadrature i zbog čega prvi utisak o prostoru često presudi u odluci o kupovini

Kupovina stana često je spoj emocija i finansijskog planiranja - prostor koji biramo postaje naš dom, ali i vredna investicija. Maja Tasić, konsultant u prodaji nekretnina, otkriva koje greške kupci najčešće prave, kako razlikovati stvarnu vrednost od prividne i zašto prvi utisak u stanu može biti važniji od samog plana kvadrature.

Koje su to tri najčešće greške koje prave kupci?

- Nepotpuno informisanje pre kupovine. Iako su danas informacije lako dostupne, kupci ponekad ne prouče dovoljno detaljno sve relevantne aspekte kupovine ili ne angažuju stručna lica koja bi im pomogla da objektivno sagledaju kvalitet stana, lokaciju i druge faktore koji direktno utiču na vrednost nekretnine.

- Odluka zasnovana samo na ceni. Niža cena često deluje privlačno, ali može značiti da kupujete nekretninu nižeg kvaliteta, sa rizikom od kašnjenja u izvođenju radova ili nepoštovanja garancija kod novogradnje. Zato je važno sagledati ukupnu vrednost nekretnine - ne samo trenutnu cenu već i njen kvalitet, pouzdanost investitora i potencijalnu vrednost kroz duži vremenski period.

- Oslanjanje na neproverene izvore informacija. Saveti sa interneta, foruma ili društvenih mreža mogu biti korisni, ali ne uvek tačni. Najbolje rezultate donosi direktna komunikacija sa stručnim licima i proverenim kompanijama.

Foto: Privatna ahiva

Tržište stabilno, potražnja ne jenjava Kvadrat u Beogradu neće skoro ispod 2.000 evra Da li će cene kvadrata ikad više pasti ispod 2.000 evra u Beogradu? - Tržište nekretnina u Beogradu u prethodnim godinama pokazuje stabilan i rastući nivo cena, tako da se u skorije vreme ne očekuje pad cena. Naprotiv, na atraktivnim lokacijama očekuje se dalji porast, što čini te delove grada posebno interesantnim za investitore. Moja preporuka je da, ukoliko kupujete nekretninu za ulaganje, pažljivo sagledate lokacije sa potencijalom za budući rast vrednosti, bilo da se radi o centralnim delovima grada ili okolini Beograda. Za kupce prvog stana savetujem da realno procene svoje finansije i pristupe kupovini, jer prvi stan predstavlja odskočnu dasku za dalji život i buduće investicije. Time se stvara osnova za sigurniji i stabilniji razvoj ličnih planova i finansijskih mogućnosti.

Šta biste rekli - ljudi više kupuju srcem ili razumom?

- Rekla bih da ljudi u najvećem broju slučajeva kupuju srcem. Kada uđu u prostor, dovoljno je nekoliko sekundi da osete da li je to „njihov“ stan - da li im se dopada raspored, svetlost, pogled, energija prostora. Taj prvi utisak zaista ima veliku težinu, jer nekretnina nije samo investicija već mesto u kojem treba da se osećaju prijatno i sigurno. Ali nakon tog emotivnog momenta, na scenu stupa razum. Kupci počinju da proveravaju sve - od kvaliteta gradnje, dokumentacije i rokova, do planova za okolinu i dugoročne vrednosti investicije.

Koliko su fotografije oglasa realne? Da li se još uvek često dešava da stan uživo deluje potpuno drugačije?

- Fotografije su danas znatno realnije nego ranije, zahvaljujući boljoj opremi i profesionalnim fotografima koji znaju kako da prikažu prostor. Ipak, uvek postoji razlika između slike i stvarnog doživljaja prostora - jer fotografija ne može preneti osećaj topline, osvetljenosti, raspored, kvalitet. Dešava se da stan uživo deluje drugačije, ali to nije uvek negativno iznenađenje - često prostor uživo ostavi bolji utisak nego na fotografijama. Zato uvek savetujem kupcima da fotografije posmatraju kao prvi korak, a ne osnovu za odluku.

Šta bi trebalo proveriti pre nego što se uđe u pregovore o ceni?

- Na prvom mestu je dokumentacija - da li je nekretnina u vlasništvu prodavca, u novogradnji da li ima građevinsku dozvolu, prijavu radova i ostalu potrebnu dokumentaciju. Zatim kakav je kvalitet gradnje, kakva je izolacija, da li je zgrada održavana i uredna, kolike su režije, koji je sprat, pogled, strana sveta.

Koja je najčešća zabluda o novogradnji, a koja o starogradnji?

- Najčešća zabluda o novogradnji je da je sve novo samim tim i kvalitetno. Kupci često pretpostave da nova zgrada znači savršenu gradnju, ali kvalitet uvek zavisi od investitora, izvođača i kontrole radova. Važno je proveriti materijale, dokumentaciju i reference, a ne oslanjati se samo na izgled, jer moderno ne znači i kvalitetno. Zabluda o starogradnji je da je to uvek „sigurna“ i kvalitetna gradnja. Iako su mnoge starije zgrade građene izuzetno dobro, vreme i neodržavanje mogu znatno uticati na instalacije, fasadu. U suštini, svaka nekretnina ima svoje prednosti i mane - novogradnja nudi savremen standard i energetsku efikasnost, dok starogradnja često ima bolju lokaciju i raspored.

Šta vi savetujete kupcima koji dolaze sa ograničenim budžetom? Gde je bolje da popuste - kvadratura, lokacija, spratnost?

- Savetujem im da naprave balans između kvadrature, lokacije i spratnosti. Prvo što savetujem je da nikako ne žrtvuju lokaciju - pogotovu lokaciju koja će tek imati potencijal, što se često dešava usvajanjem novog urbanističkog plana, izgradnjom saobraćajnice itd. Jer lokacija najviše utiče na vrednost nekretnine a i kvalitet života. Kvadratura može biti nešto manja, a spratnost fleksibilna. Npr. manji stan na dobroj lokaciji može često vremenom da se više isplati nego veći stan na periferiji. Tako isto i spratnost, niži spratovi imaju neke prednosti, ali viši spratovi imaju pogled i više svetlosti.

Kakav je vaš lični savet za one koji kupuju prvi stan?