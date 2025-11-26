Slušaj vest

Tovni bikovi simentalske rase težine iznad 500 kilograma bili su skuplji protekle sedmice u klanicama na području nišavskog regiona gde je dominirao iznos od 470 din/kg. Ista kategorija goveda bila je skuplja i na području Vranja, jer su klaničari sa ovog područja najčešće plaćali 480 din/kg za otkupljena grla.

- U klanicama na području podrinjskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase iznad 500 kilograma, jer je dominirao iznos od 500 din/kg, što je ujedno i maksimalna otkupna cena ove kategorije goveda u periodu za nama – navodi se u novom izveštaju.

Na pijaci žive stoke u Užicu bila su jeftinija telad SM rase težine do 160 kilograma, a dominirao je iznos od 730 din/kg. Viša je bila cena krava za klanje SM rase, jer je dominirao iznos od 300 din/kg. Klanice na području južnobačkog regiona otkupljivale su tovnu junad SM rase težu od 480 kilograma po dominantnoj ceni od 460 din/kg.

Foto: Printscreen/Youtube

- Dominantna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 900 din/kg na pijaci žive stoke u Kraljevu. Za otkupljene tovne bikove SM rase telesne mase iznad 500 kilograma klaničari su najčešće plaćali 490 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje dominirao iznos od 360 din/kg.

Prasad do 350 din/kg

Prasad težine od 16 do 25 kilograma i tovne svinje od 80 do 120 kilograma bili su skuplji u odnosu na prethodni period u klanicama na području podrinjskog regiona. Kod prasadi je dominirao iznos od 350 din/kg, a u kategoriji tovnih svinja iznos od 220 din/kg.

Na području Kikinde zabeležen je rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje u odnosu na prethodni period. Tako je dominantna cena prasadi iznosila 350 din/kg, a krmača za klanje 155 din/kg.

- Osim njih, klaničari su otkupljivali i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 230 din/kg.

U pojedinim regionima rasle cene prasadi Foto: Shutterstock

Najčešća otkupna cena prasadi u kategoriji od 16 do 25 kilograma iznosila je 330 din/kg, a za otkupljene tovne svinje klaničari su u zavisnosti od kategorije i kvaliteta otkupljenih grla plaćali od 190 do 210 din/kg. Dominantna otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla je iznos od 300 din/kg, dok je dominantna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila 190 din/kg.

Jagnjad pojeftinila na području Užica

Na pijaci žive stoke u Užicu evidentiran je pad prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period, a dominirao je iznos od 430 din/ kg. Na području braničevskog regiona kod ovaca je dominirao iznos od 200 din/kg, a kod jagnjadi 500 din/kg.