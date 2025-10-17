Slušaj vest

Rast otkupne cene tovne junadi teže od 480 kilograma zabeležen je u klanicama na području srednjebanatskog regiona, pa je otkup ove kategorije goveda obavljan po ceni od 430 din/kg.

Otkupna cena goveda iste kategorije bila je viša protekle nedelje i u klanicama na području šumadijskog regiona, gde je dominirao iznos od 460 din/kg.

– U klanicama na području Raške zabeležen je pad otkupne cene krava za klanje SM rase, a otkupljivane su po ceni od 220 din/kg. Dominantna otkupna cena teladi SM rase iznosila je 780 din/kg u klanicama na području braničevskog regiona, dok je kod krava za klanje otkupna cena iznosila 220 din/kg – navodi se u novom izveštaju.

Klaničari sa područja južnobačkog regiona otkupljivali su jedino tovnu junad telesne mase iznad 480 kilograma po dominantnoj ceni od 450 din/kg. Na području Loznice i okolnih mesta obavljao se otkup tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma po dominantnoj ceni od 460 din/kg. Na stočnoj pijaci u Pirotu, telad SM rase do 160 kilograma prodavana su po dominantnoj ceni od 750 din/kg.

Rast cena prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Čačku zabeležen je rast cena obe kategorije prasadi u proseku za po 10 din/kg tokom protekle sedmice. Grla do 15 kilograma mogla su se kupiti po dominantnoj ceni od 270 din/kg, dok je za grla od 16 do 25 kilograma trebalo izdvojiti najčešće 260 din/kg. Dominantna cena krmača za klanje iznosila je 140 din/kg.

– Prasad težine od 16 do 25 kilograma, tovne svinje od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje bili su skuplji na pijaci žive stoke u Kragujevcu. U kategoriji prasadi dominirao je iznos od 370 din/kg, kod tovnih svinja iznos od 240 din/kg, dok su se krmače za klanje najčešće mogle pazariti za 180 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona takođe je evidentiran skok otkupnih cena prasadi, tovnih svinja težih od 120 kilograma i krmača za klanje. Otkupna cena tovnih svinja bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području Šapca i okolnih mesta, jer je dominirao iznos od 260 din/kg.

Pad cene prasadi u kategoriji od 16 do 25 kilograma evidentiran je na pijaci žive stoke u Obrenovcu gde je njihova dominantna cena iznosila 290 din/ kg.

Jagnjad skuplja na području Kraljeva i Smedereva

Jagnjad su se na pijaci žive stoke u Kraljevu prodavala po dominantnoj ceni od 430 din/kg, što ukazuje na rast cene. Za dviske su kupci trebali da izdvoje 300 din/kg, ovce 180 din/kg, dok je kod jaradi dominirao iznos od 400 din/kg. U Kragujevcu je zabeležen rast otkupne cene ovaca u klanicama na području ovog grada i okolnih mesta. Za otkupljena grla od poljoprivrednih proizvođača plaćali su najčešće 190 din/kg, a obim otkupljenih grla bio je prosečan.

– Pad otkupne cene jagnjadi zabeležen je u klanicama na području podunavskog regiona. Dominirao je iznos od 430 din/kg. Dominantna otkupna cena jagnjadi iznosila je 500 din/kg u klanicama na području braničevskog regiona, dok su ovce otkupljivane najčešće za 220 din/ kg, piše Agroklub.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je cena jagnjadi bila identična ceni u klanicama, dok je cena ovaca bila niža, jer je dominirao iznos od 200 din/kg. Jagnjad su se na stočnoj pijaci u Kragujevcu mogla pazariti po dominantnoj ceni od 450 din/kg, kod jaradi je dominirao iznos od 400 din/kg, za dviske su potencijalni kupci trebali da izdvoje 200 din/kg, a za ovce 180 din/kg.