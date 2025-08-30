Slušaj vest

U klanicama na području srednjebanatskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma, jer je dominirao iznos od 430 din/kg, izveštava STIPS.

Pad otkupne cene tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma zabeležen je u klanicama na području podrinjskog regiona, jer je iznos dostigao dominantnih 440 din/kg.

- Otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma nije se menjala u odnosu na prethodni period u klanicama na području braničevskog regiona, jer je dominirao iznos od 780 din/kg - navodi se u novom izveštaju.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je tokom protekle sedmice zabeležena prodaja teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 800 din/kg i krava za klanje po dominantnoj ceni od 240 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu mogle su se pazariti jedino krave za klanje SM rase, a dominirao je iznos od 380 din/kg.

Viša cena tovnih svinja u Kragujevcu

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu bile su skuplje tovne svinje težine od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje u odnosu na prethodni period.

"Za tovne svinje su kupci trebali da izdvoje 210 din/kg, a za krmače za klanje 180 din/kg. U klanicama na području šumadijskog regiona zabežen je rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 330 din/kg."

Otkupna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma bila je viša u klanicama na području podrinjskog regiona, pa je dominirao iznos od 350 din/kg. Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona protekle su sedmice podigli otkupnu cenu tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, tako da je dominirao iznos od 260 din/kg. Najčešća prodajna cena prasadi težine do 15 kilograma iznosila je 300 din/kg na stočnoj pijaci u Čačku. Za prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma trebalo je izdvojiti 280 din/kg. Osim prasadi, mogle su se pazariti i krmače za klanje kod kojih je dominirao iznos od 140 din/kg. Skuplje dviske, a jeftinija jagnjad

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu su bile skuplje dviske i ovce u odnosu na prethodni period. Za dviske su kupci najčešće trebali da izdvoje 200 din/kg, a za ovce 180 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža protekle sedmice u klanicama na području podrinjskog regiona, a dominirao je iznos od 400 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu su, takođe, jagnjad bila jeftinija u odnosu na prethodni period. U sedmici za nama je dominirao iznos od 410 din/kg.

Klaničari sa područja moravičkog regiona nisu otkupljivali jagnjad od odgajivača sa ovog područja kao i prethodnih sedmica. Na pijaci žive stoke mogla su se pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 400 din/kg i ovce kod kojih je dominirao iznos od 170 din/kg.

Za jagnjad su kupci na pijaci žive stoke u Leskovcu trebali da izdvoje najčešće 450 din/kg, dok je u kategoriji jaradi dominirao iznos od 400 din/kg. Za ovce je protekle sedmice trebalo izdvojiti 200 din/kg, a ponuda svih navedenih kategorija bila je slaba, kao i prethodnih sedmica.