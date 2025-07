Na području Čačka i okoline muška telad SM rase do 160 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 750 din/kg , za otkupljenu žensku telad klaničari su plaćali 730 din/kg , dok je dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase iznad 500 kg iznosila 350 din/kg . Tovna junad teža od 480 kg otkupljivana su po ceni od 340 din/kg , a krave za klanje SM rase po ceni od 230 din/kg .

Niža cena prasadi na području Čačka, Leskovca, Pančeva

Evidentiran je pad cena prasadi težine do 15 kilograma na pijaci žive stoke u Čačku . Dominirao je iznos od 300 din/kg . Osim njih, mogla su se kupiti prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma , čija je dominantna cena iznosila 280 din/kg i krmače za klanje po domantnoj ceni od 140 din/kg.

- Na pijaci žive stoke u Leskovcu, takođe je zabeležen pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma na dominantnih 320 din/kg . Pad otkupne cene prasadi u istoj kategoriji zabeležen je i u Pančevu, gde su otkupljivana po dominantnoj ceni od 350 din/kg - navodi STIPS.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu zabeležen je rast prodajne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma na 450 din/kg i pad cene tovnih svinja težih od 120 kilograma na dominantnih 160 din/kg. U klanicama na području srednjebanatskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, a dominirao je iznos od 220 din/kg.