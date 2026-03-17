Dokument precizira ko ima pravo na oslobađanje, koja dokumenta su potrebna i kako se sprovodi postupak odlučivanja o zahtevima građana i institucija.

Pravilnik je donet na osnovu Zakona o javnim medijskim servisima i odnosi se na sve obveznike koji plaćaju taksu uz račun za struju.

Ko je obveznik plaćanja takse

Prema zakonu, obveznik plaćanja takse za javni medijski servis je svako fizičko ili pravno lice koje je korisnik brojila električne energije u stambenom ili poslovnom prostoru.

Taksu, koja se naplaćuje uz račun za struju, građani plaćaju za finansiranje javnih servisa RTS i RTV.

Međutim, zakon predviđa određene kategorije građana koje mogu biti oslobođene ove obaveze, pod uslovom da podnesu zahtev i dostave odgovarajuću dokumentaciju.

Ko može da bude oslobođen plaćanja RTS takse

osobe sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja

osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

osobe sa potpunim gubitkom sluha

slepa lica

korisnici novčane socijalne pomoći

penzioneri sa najnižom penzijom

U pojedinim slučajevima potrebno je dostaviti rešenja nadležnih institucija, kao i dokaze o broju članova domaćinstva i statusu hranitelja porodice.

Poseban slučaj za nekretnine koje se ne koriste

Pravilnik predviđa i mogućnost oslobađanja od plaćanja takse za vlasnike nekretnina koje se ne koriste, ali samo ako imaju više brojila električne energije.

U tom slučaju potrebno je dostaviti:

dokaz o vlasništvu nad nekretninom

izjavu da objekat niko ne koristi

dokaz o minimalnoj ili nultoj potrošnji električne energije u prethodnih godinu dana

Potrošnja električne energije u takvom objektu ne sme da prelazi 300 kWh godišnje.

Važan uslov za oslobađanje

Građanin koji ima samo jedno brojilo u stambenom ili poslovnom prostoru koji se ne koristi ne može biti oslobođen plaćanja takse.

Ako je pravo na oslobađanje vezano za određeni vremenski period utvrđen rešenjem nadležnog organa, oslobađanje važi samo tokom tog perioda.

Za nekretnine koje se ne koriste oslobađanje može trajati najviše 12 meseci, nakon čega je potrebno ponovo podneti dokumentaciju.

Gde se podnosi zahtev

O zahtevima odlučuje javni medijski servis u zavisnosti od teritorije:

RTS za područje Srbije van Vojvodine

RTV za teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine

Obrasci zahteva mogu se besplatno preuzeti na internet portalima javnih servisa ili u njihovim prostorijama.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.